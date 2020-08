Comunali 2020, presentate le liste: sono 20 per 5 candidati sindaco

La Segreteria Generale informa che, completate le relative attività, sono state presentate, alla scadenza del termine delle ore 12.00 del 22 agosto, 20 liste.Sono in ordine di presentazione:Movimento 5S- Coratella SindacoCoratella Sindaco MC2Cambiamo insieme con Marmo SindacoAndria Nuova – Marmo SindacoAssemblee Popolari – Marmo SindacoLa Torre – Marmo SindacoMovimento Pugliese - Ambiente Club – Marmo SindacoLega Salvini Puglia – collegata con Scamarcio SindacoForza Italia Berlusconi per ScamarcioAndriaPiù-Scamarcio SindacoAndria Bene in Comune – Bruno SindacoFratelli d'Italia Giorgia Meloni – Scamarcio SindacoAndriaLab 3- Bruno SindacoScamarcio SindacoAndria che vogliamo – Laura Di PilatoLaura per Andria – Sindaca 2020 – Laura Di PilatoTutti X Lei – Laura Di PilatoAndria Coraggiosa – Laura Di PilatoPartito Democratico – Bruno SindacoFutura – Bruno SindacoIn sostanza due sono le liste a sostegno del candidato sindaco del M5S Michele Coratella. Cinque quelle a sostegno del candidato sindsco Nino Marmo. Altrettante quelle presentate a sostegno del candidato di centrodestra Antonio Scamarcio. Quattro a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Giovanna Bruno e quattro a sostegno della candidata sindaca Laura Di Pilato.