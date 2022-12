Compagni di viaggio: «Non è Natale allo stesso modo per tutti»

«Non è Natale allo stesso modo per tutti, basta guardare i titoli dei giornali che riportano quello che sta accadendo in Regione Puglia. Lì stanno studiando una modifica per non chiudere anticipatamente e quindi per non perdere i soldi delle indennità, se Emiliano si dovesse candidare alle europee e, ancora, stanno studiando come prendersi un trattamento di fine mandato. Le cifre sono riportati negli articoli in foto.E per noi cittadini cosa stanno studiando?Dedichiamo queste nostre brevi riflessioni:A chi ci ha creduto, a chi ci ha messo la faccia, a chi ci ha rimesso del suo, ma purtroppo non è riuscito a cambiare nulla.A chi ha combattuto tutto questo, in passato, e poi ha lasciato perdere "tanto non cambia mai nulla" ed a chi un tempo combatteva tutto questo, ma poi si è adeguato poiché, come dicono ad Andria, ha visto che "il mozzico è dolce".A chi comunque continua a combattere ed a chi avrà il coraggio, nonostante tutto, in futuro, di schierarsi contro tutto questo.A chi vive, o forse sopravvive, ai margini di questo "sistema" grazie alle "molliche" che riesce a raccogliere.Infine, lo dedichiamo ai protagonisti di questo "sistema", a questi "studiosi" che cercano di prendere tutti questi soldi "grazie a" o "nonostante" o "alla faccia" di tutti quelli citati prima.Non è Natale allo stesso modo per tutti, comunque Buon Natale a tutti».Lo sottolineano, in una nota stampa i componenti dell'Associazione "Compagni di viaggio", Grazia Cannone, Gianni Civita, Michele D'Amore, Maria Falcetta e Riccardo Suriano.