Comitato per il nuovo Ospedale di Andria: "Il tempo di un intervento deciso del governo regionale"

"L'incontro odierno della 1^ Commissione Consiliare della Regione Puglia -sottolinea la nota del Comitato per il nuovo Ospedale di Andria-, ha evidenziato un ulteriore slittamento nel completamento delle procedure che porteranno alla redazione del Progetto Esecutivo per la costruzione del Nuovo Ospedale di Andria. Che ovviamente produrrà uno slittamento dei tempi previsti per la indizione della gara d'appalto. Non possiamo non dirci preoccupati per questi continui inciampi procedurali. Per noi rimane fondamentale accelerare perché si arrivi alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma fra Regione Puglia, Ministero della Sanità e MEF. Solo allora il procedimento progettuale e finanziario potrà dirsi concluso. Solo allora si potrà concretamente parlare di indizione della gara d'Appalto. In tale senso richiamiamo le responsabilità del Governo Regionale".