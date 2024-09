Cittadinanza onoraria di Andria al maestro Muti. Di Bari: “Celebriamo un uomo straordinario orgoglio della nostra terra”

"Non un semplice riconoscimento -- ma un gesto per celebrare un uomo straordinario, un artista di fama mondiale che ha sempre portato con sé il cuore pulsante della nostra terra.è molto più di un figlio eccellente della nostra regione: è l'emblema vivente del legame profondo e indissolubile con le sue radici molfettesi. Con la sua musica, il Maestro è riuscito a far risuonare il nome della Puglia in ogni angolo del mondo, facendo risaltare ovunque il nome della nostra regione. Il suo contributo non si è limitato solo alle note e alle parole. È stato lui a richiamare l'attenzione sul valore inestimabile delle nostre Bande da giro, espressione autentica della nostra identità. Grazie alla sua passione e alla sua voce instancabile, queste tradizioni sono state finalmente riconosciute e tutelate dalla legge regionale, un percorso che ho avuto il privilegio di intraprendere insieme alla commissione regionale cultura, culminato con la presentazione ufficiale a Conversano lo scorso anno. Da oggi, la figura di Riccardo Muti è un faro che illumina il nostro orgoglio di essere pugliesi, e in particolare andriesi. Castel del Monte ha ispirato anche la sua professione: in ogni melodia, in ogni sguardo verso il nostro passato, ci sarà un motivo in più per sentirci fieri della nostra terra e delle sue meraviglie".