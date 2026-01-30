Circo davanti scuola, il centrodestra: «Dopo aver cementificato tutto, rimaneva questo. Che degrado!»

Dopo l'articolo di denuncia di Andriaviva sul circo davanti ad una scuola, intervengono le segreterie dei seguenti partiti e movimenti politici: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma con una dura nota contro l'amministrazione comunale. «Ne abbiamo viste tante in questi quasi 6 anni di Amministrazione Bruno, ma non avremmo mai pensato che la Polizia Locale sarebbe stata costretta ad intervenire per liberare l'ingresso di una scuola, occupato da un Circo la cui installazione è stata autorizzata dallo stesso Comune. Infatti un Circo autorizzato si è insediato proprio davanti alla sede dell'Istituto Professionale Archimede, bloccando l'ingresso alla scuola. Una scelta imbarazzante figlia della totale assenza di programmazione della sindaca Bruno e dei suoi assessori volta a definire un'area per gli spettacoli viaggianti. Si è pensato bene, invece, in questi anni solo a cementificare tutto il cementificabile attraverso i Pinqua, ritrovandosi nella difficoltà di non sapere dove ubicare circo ed anche le giostre della prossima festa patronale. Detto ciò rimane il forte sconcerto dell'installazione di un Circo proprio all'ingresso di una scuola della città di Andria, una scelta che riteniamo profondamente inopportuna e priva di buon senso. La scuola è, e deve restare, un luogo dedicato alla crescita, alla sicurezza e alla serenità degli studenti, dei docenti e del personale scolastico. Collocare una struttura di questo tipo nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico solleva gravi interrogativi sul piano della sicurezza, del traffico, dell'igiene e del rispetto degli spazi educativi, oltre a trasmettere un messaggio culturale discutibile. Ci chiediamo quali valutazioni siano state fatte prima di autorizzare un'installazione così impattante in un'area tanto delicata. È accettabile che famiglie e studenti si trovino a convivere con rumori, affollamenti e disagi proprio nei momenti di ingresso e uscita da scuola? Non ci rimane che invitare l'Amministrazione Bruno e la sua maggioranza di centro-sinistra, già alle prese con numeri da Circo tra ammonizioni, espulsioni, ricorsi e indagini, perlomeno a chiedere scusa al corpo studentesco e docente ed a tutto il personale scolastico dell'Istituto Professionale Archimede, ponendo rimedio immediatamente ad una scelta scellerata. Sempre dopo, ovviamente, che la sindaca abbia fatto una live social tra elefanti, acrobati, giocolieri, equilibristi e clown».