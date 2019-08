Cinema, una rassegna dedicata a Lino Banfi

Social Video 6 minuti Una rassegna cinematografica interamente dedicata a Lino Banfi Marilena Farinola

"Vieni avanti cretino", "L'allenatore ne pallone" e "Il commissario Logatto" tre opere indimenticabili del grande attore andriese Lino Banfi racchiuse in rassegna cinematografica che si è svolta a Canosa di Puglia, la prima dedicata al "maestro". Ieri, in occasione dell'ultima delle tre proiezioni c'era proprio lui, il nonno più famoso d'Italia. Lo abbiamo intervistato in esclusiva.