Chiostro di San Francesco: conferenza sulla “Trilogia della Bellezza: la bellezza della vita”

Una serie di incontri che si snoderanno sul tema della "Trilogia della Bellezza: la bellezza della vita". Tre gli appuntamenti che si svolgeranno una volta al mese, a partireIl tema sarà incentrato sulla "Bellezza" quale fondamento dell'evangelizzazione e dell'Umanesimo cristiano ma anche quale dimensione etica, sinonimo di bontà e valori.Riportiamo di seguito un' intervista alla prof.ssa Rossella Fuzio Cicco, docente presso la Scuola media statale "Vittorio Emanuele III - Dante Alighieri" di Andria, nonché coordinatrice dell'evento."Bella domanda! Può sembrare un tema avulso e lontano dalla realtà -sottolinea la prof.ssa Fuzio-, un tema carico di fantasia e legato solo al sogno di pochi. Non è così! Voglio chiarire presto che questo tema lo accarezzo da tempo e, finalmente, ha trovato la sua giusta locazione. Sono una docente e, come tale, il continuo contatto con i giovani, tra l' altro insegno lettere, l' ascoltare i loro timori, le loro paure, i loro sogni e le loro speranze, le loro emozioni sotterrate, spesso, nella profondità del cuore, perché non vogliono apparire fragili, chi prova emozioni, secondo loro, è un debole, mi ha portato a dire con forza, dentro di me, "Bisogna agire". Ciò che mi ha entusiasmato e mi ha spinto a proseguire è stata la sinergia di pensiero e di azione da parte di tutti. Noi adulti dobbiamo sentire dentro di noi, oserei dire, quell' imperativo categorico che ci porti ad educare i giovani alla Bellezza.Da tempo, ormai, la Bellezza è stata emarginata, ha perduto la sua location nelle pagine del vocabolario, eppure Bellezza viene prima di Bruttezza. Dobbiamo , invece, riportarla in auge, sottolinearla più volte nel vocabolario, forse, con un pennarello indelebile, perché è dalla Bellezza che cadono a cascata tante parole che raccontano la parte bella della Vita. Dobbiamo, perché lo possiamo, se lo vogliamo, fare in modo che si instauri dentro di noi quella bussola che ci orienti continuamente e ci diriga verso azioni di grande bellezza. Tutti siamo gli eroi del quotidiano e l'eroe è sempre colui che agisce per il Bene. La Trilogia della Bellezza è alla base della Bellezza della Vita che, a mio parere, si fonda su tre grandi pilastri: Dio, il Creato, l' Uomo. Oggi, abbiamo cancellato la D di Dio, perché vogliamo farne a meno e abbiamo esaltato solo il nostro Io.Per questo abbiamo scandito in tre momenti temi così complessi, ma, al contempo, affascinanti, perché nella unicità-diversità tematica i vari docenti, nella specificità delle loro competenze, sapranno chiarificare e dipanare aspetti reali che sembrano non tangere la nostra persona, ma che, invece, ci investono pienamente e devono portarci ad una riflessione responsabile, ad una testimonianza vera. Le tre grandi tematiche verranno così inserite in contesti a noi più vicini e diretti, perché il nostro territorio intra ed extra moenia ci racconta di Dio, del Creato, dell'Uomo. E'bello vedere in sintonia di intenti l' Università, una associazione culturale, la scuola, l' amministrazione comunale, provinciale, regionale, la chiesa, uniti tutti sulla via della bellezza nell' intento di valorizzare il territorio per migliorarne la vita. L' end-point: I Giovani .Pertanto -prosegue la prof.ssa Fuzio- ringrazio di vero cuore il Magnifico Rettore dell' Università degli Studi di Bari " A.Moro" il prof. Antonio Felice Uricchio, la presidente dell' Associazione L'Altrove la dott.ssa Angela Simone, che mi ha incaricato di curare l' area culturale-progettuale, il Sindaco della Città di Andria, nonché Presidente della Provincia Andria-Barletta-Trani, avv. Nicola Giorgino, Mons. Luigi Mansi Vescovo di Andria, il Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano, l' assessore all' urbanistica Regione Puglia dott. Alfonsino Pisicchio, Il Governatore Rotary del Distretto 2120 Dr. Donato Donnoli, il presidente del Rotary Club Di Trani dott. C. Damiano Lasala, il presidente del Movimento per la vita di Andria, dr. Giuseppe Cicco.I ringraziamenti più affettuosi vanno anche ai docenti dell' Università degli Studi di Bari i proff.: Gioia Bertelli, Ada Campione, Silvana Calaprice, Paolo Ponzio, Angelo Tursi, Guido Luisi, Amalia Gisotti Giorgino, Vittoria Bosna. Ringrazio caramente i miei stretti collaboratori il dott. Gianni Lullo e l' arch. Ester Tattoli".Ma ecco ilLa Bellezza di DioRelatori: S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, Dio fonte di vita, fonte di bellezzaProf.ssa Gioia Bertelli, Università degli Studi di Bari "A. Moro", L'arte come segno di bellezzaModeratrice: Prof.ssa Ada Campione, Università degli Studi di Bari "A.Moro"Conclusioni: Dott. Alfonsino Pisicchio, Assessore all'Urbanistica-Regione PugliaLa Bellezza del CreatoRelatori: Prof. Paolo Ponzio, Università degli Studi di Bari "A.Moro", La Bellezza di fronte al realeProf. Angelo Tursi, Università degli Studi di Bari "A.Moro", Ecologia della BellezzaModeratore: Prof. Guido Luisi, Università degli Studi di Bari "A.Moro"La Bellezza dell'UomoRelatori: Prof.ssa Amalia Gisotti Giorgino, Università degli Studi di Bari "A.Moro", Il valore onto-metafisico della personaProf.ssa Vittoria Bosna, Università degli Studi di Bari "A.Moro", La memoria della Bellezza-la Bellezza della memoriaModeratrice: Prof.ssa Silvana Calaprice, Università degli Studi di Bari "A.Moro"Coro: "Cotugno in canto", del III Circolo Didattico, "R.Cotugno" Andria, Direttore M.tro Luigi Leo.Durante gli incontri interverranno la Prof.ssa Angela Simone, Presidente di "L'Altrove", il Sindaco Nicola Giorgino, Mons. Luigi Mansi, Dott. Michele Emiliano e il Prof.Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore presso Università degli Studi "A.Moro" di Bari.Si ringraziano per la collaborazione il Dott. Cosimo Damiano Lasala, Presidente del Rotary Club Trani e il Dott. Giuseppe Cicco, Presidente del "Movimento per la vita", l'amministrazione comunale di Andria, il Mons. Luigi Mansi, la Provincia Bat, la Regione Puglia e il Dott. Donato Donnoli, Governatore del Rotary 2120 e per il coordinamento Prof.ssa Rossella Fuzio Cicco, Dott. Giovanni Lullo e Arch. Ester Tattoli.