Chiarezza sul futuro dell’Azienda Agricola "Papparicotta"

Si diffonde la nota del Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, in merito alle recenti notizie che hanno sollevato allarmismi circa le condizioni dell'Azienda Agricola Sperimentale "Papparicotta" e della presunta presenza della Xylella fastidiosa all'interno dell'azienda.«In merito alle recenti dichiarazioni e notizie che hanno sollevato allarmismi circa le condizioni dell'Azienda Agricola Sperimentale "Papparicotta", si ritiene doveroso fare chiarezza, al fine di ricondurre il dibattito entro i confini oggettivi della realtà e prevenire interpretazioni distorte e fuorvianti.In primo luogo, va ribadito con fermezza che l'Azienda non versa in stato di abbandono. Al contrario, le attività agronomiche sono state regolarmente programmate e realizzate negli anni, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della vocazione sperimentale del sito.Si ricorda, inoltre, che la riforma istituzionale introdotta con la Legge n. 56/2014 (cosiddetta "Legge Delrio") ha comportato un profondo ridimensionamento delle Province, con la conseguente riduzione delle competenze, nonché delle risorse finanziarie e del personale. In questo contesto di forte criticità, l'Amministrazione provinciale ha comunque garantito la prosecuzione delle attività essenziali sull'Azienda Papparicotta, ivi incluse le iniziative in collaborazione con il Centro di Ricerca "Basile Caramia" di Locorotondo, legate allo studio del vettore del batterio della Xylella fastidiosa.Tale collaborazione rafforza il valore strategico dell'azienda anche sotto il profilo fitosanitario, in un'ottica di presidio del territorio e prevenzione fitopatologica. Con riferimento alle notizie infondate circa una presunta presenza della Xylella fastidiosa all'interno dell'azienda, si evidenzia che fin dal 2022 sono stati attivati monitoraggi e campionamenti sistematici sugli olivi, in collaborazione con i tecnici dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale, senza alcun riscontro della presenza del batterio. Quanto alla gestione agronomica ordinaria, e in particolare alle operazioni di aratura, si comunica che gli uffici competenti hanno già avviato le procedure per l'individuazione dell'impresa esecutrice tramite avviso pubblico.Gli interventi agronomici, pertanto, saranno avviati nei prossimi giorni. Da ultimo, si informa che, acquisito il Piano Economico-Finanziario predisposto dalla società Deloitte Financial Advisory S.r.l., l'Amministrazione ha intrapreso l'iter finalizzato all'affidamento, mediante avviso pubblico di indagine di mercato, di un incarico professionale per la redazione della documentazione di gara e per l'assistenza tecnica nelle successive fasi di evidenza pubblica e contrattualizzazione, relative alla concessione dell'Azienda Agraria "Papparicotta".Ad ogni buon conto, il dirigente Ambiente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nell'ambito delle attività di monitoraggio e tutela del patrimonio agricolo e ambientale provinciale, ed a titolo meramente precauzionale, ha chiesto al dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia di voler effettuare una verifica tecnica finalizzata all'accertamento della eventuale presenza del batterio Xylella fastidiosa sugli ulivi presenti presso l'Azienda Agricola "Papparicotta".Tale richiesta si è resa opportuna a meri fini preventivi, in considerazione della rilevanza strategica dell'azienda per le attività dimostrative e sperimentali in ambito agricolo, nonché per la salvaguardia del patrimonio olivicolo. Rimaniamo a disposizione per ogni utile collaborazione e per facilitare l'accesso dei tecnici incaricati presso il sito in questione.L'Amministrazione Provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e valorizzazione del patrimonio pubblico, prosegue con determinazione nell'azione di rilancio dell'Azienda, nella convinzione che essa possa e debba rappresentare un presidio di innovazione, sperimentazione e buona pratica agricola a servizio del territorio».