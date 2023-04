Centro per l'impiego, ok il 40% degli annunci di lavoro. Report offerte nella Bat

Al vertice "Commercio, vendita, artigianato" con 216 risorse richieste e "Turismo, intrattenimento e ristorazione" con 181 profili ricercati.

In aumento "Costruzioni, impianti, immobiliare" (87), "Tessile, abbigliamento e calzaturiero" (62) e "Sanità, servizi alla persona e pulizia" (22).

In leggero calo "Amministrativo, Ict e servizi digitali" (53),"Industria, trasporti, metalmeccanico" (50) , "Agricoltura e agroalimentare" (3).

31 marzo 23 offerte bat Documento PDF