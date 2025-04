Servizi turistici, top days 2025: oltre 2000 opportunità di lavoro e 1200 colloqui

Il turismo leva occupazionale, tra le più significative, della Puglia Centro-nord.

É questo il dato che emerge dall'edizione 2025 di TOPDays, a conferma dell'efficacia del format organizzato e promosso dai 24 Centri per l'impiego delle province BAT, Bari e Foggia di ARPAL Puglia.

Dopo il positivo riscontro dell'edizione 2024, TOPDays quest'anno ha toccato le città di Bisceglie, Polignano a Mare e Manfredonia: oltre 2000 opportunità di lavoro, circa 800 i candidati in cerca di occupazione, 102 le aziende del settore turistico coinvolte, 400 le offerte di lavoro aperte, più di 1200 colloqui svolti.

Tanti i partecipanti: giovani, in particolare studenti delle scuole superiori, persone interessate a rientrare nel mercato del lavoro, stranieri, candidati già inseriti in corsi di formazione presso istituti professionali locali e desiderosi di integrare la formazione con un'esperienza lavorativa.

Nelle tre tappe, i candidati hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti delle imprese, lasciando il proprio curriculum vitae e candidandosi alle posizioni aperte. Tra i profili più richiesti: camerieri, cuochi e aiuto-cuochi, baristi, animatori, receptionist e deejay.

L'evento ha ricevuto il patrocinio di numerosi organizzazioni pubbliche e private: Comune di Bisceglie, Comune di Polignano a Mare, Comune di Manfredonia, ARET Pugliapromozione, ARTI Puglia, Provincia BAT, Provincia di Foggia, Città Metropolitana di Bari, Ente Parco Nazionale del Gargano, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari, Università degli studi di Foggia, ITS Turismo Puglia, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari, Ordine dei Consulenti del Lavoro Bat, Ordine dei Consulenti del Lavoro Foggia, Ordine Commercialisti di Bari, Ordine Commercialisti Bat, Ordine Commercialisti Foggia, Unioncamere, Federalberghi Puglia.

TOPDays è stata la prima di una serie di iniziative di recruiting, in diversi settori produttivi, che saranno organizzate dai Centri per l'impiego delle province BAT, Bari e Foggia di ARPAL Puglia nel 2025.

Per essere aggiornati sui prossimi eventi, è possibile seguire i canali di comunicazione social e web di ARPAL Puglia.