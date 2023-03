Centro per l’impiego di Andria, l'elenco delle figure professionali ricercate

ELENCO OFFERTE LAVORO PER TE QUALIFICA REQUISITI SEDE LAVORO ADDETTO ALLA CUCITURA CAPI Licenza media/anche senza esperienza ANDRIA ADDETTO CONTABILITA' FINANZA E FISCO Laurea materie economiche/ anche senza esperienza ANDRIA AGENTE DI VENDITA Diploma ANDRIA NUOVA AIUTO CUOCO ESTERO Vitto ed alloggio compreso/anche senza esperienza AUSTRIA AIUTO MARMISTA Diploma/minima esperienza/età 30-50 anni/patente B/anche apprendistato ANDRIA NUOVA AIUTO PASTICCIERE Licenza media/ esperienza nella mansione ANDRIA APPRENDISTI MECCANICI/ELETTRONICI Diploma (preferibile industriale)/patente B/conoscenze informatiche ANDRIA AUTISTA Licenza media/età 20-35/esperienza 1-2 anni/ patente C D E CQC/trasferte in provincia BAT ANDRIA BANCONISTA BAR Licenza media/con o senza esperienza (valutabile apprendistato) ANDRIA NUOVA BANCONISTA BAR GELATERIA Preferibile Diploma alberghiero/ preferibile età 18 - 36 anni ANDRIA BANCONISTA DI PIZZERIA Licenza media/18-45 anni/esperienza minima ANDRIA BANCONISTA GELATERIA Licenza media/età 18-30 anni/esperienza 1 anno ANDRIA NUOVA BANCONISTA ROSTICCERIA Licenza media/età 18-29 anni/patente B ANDRIA BARISTA Licenza media/patente B/conoscenze informatiche / inglese di base ANDRIA NUOVA BARISTA BAR GELATERIA Corso Barista /pref. Diploma alberghiero/ pref. età 18 - 36 anni ANDRIA NUOVA BARISTA PER CAFFETTERIA Diploma alberghiero/Patente B/minima esperienza/età pref. 18-30 anni ANDRIA CAMERIERE Licenza media/Patente B/conoscenze informatiche / inglese di base ANDRIA NUOVA CAMERIERE BAR GELATERIA Preferibile Diploma alberghiero/ preferibile età 18 - 36 anni ANDRIA CAMERIERE GELATERIA Licenza media/età 18-30 anni/esperienza 1 anno ANDRIA NUOVA CAMERIERI PER RISTORANTE-PIZZERIA Licenza media/esperienza almeno 1 anno/anche apprendistato/patente B/automunito o motomunito ANDRIA NUOVA CONTABILE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI Diploma ITES o Professionale Indirizzo Commerciale/conoscenze informatiche ANDRIA CUCITRICE Età 18-60 anni, esperienza 1 anno MINERVINO CUCITRICE A MACCHINA Età 20-50 anni con esperienza MINERVINO CUCITRICE CAMICERIA Età 18-35 anni, con o senza esperienza (valutabile apprendistato) ANDRIA CUCITRICI Età 20-50 anni, minima esperienza ANDRIA NUOVA CUCITRICI DI CAMICIE Licenza media/età 20-50 anni/minima esperienza macchine lineari ANDRIA ELETTRICISTA Diploma/ esperienza 3 anni/ età 25-45 anni/ patente B ANDRIA ELETTRICISTA Diploma Tecnico Industriale/ esperienza 2 anni ANDRIA ELETTRICISTA Minima esperienza / Licenza media - Diploma ANDRIA ELETTRICISTA Esperienza 3 anni ANDRIA ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI Diploma Perito Elettronico/patente B/esperienza 1 anno/disponibile a trasferte ANDRIA ELETTRICISTA/AIUTO ELETTRICISTA Diploma/ preferibilmente con esperienza ANDRIA ESTETISTA Età 20-30 anni/ Diploma Estetica/ con esperienza ANDRIA FABBRO/SERRAMENTISTA Licenza media/patente B/disponibile a trasferte/anche senza esperienza ANDRIA NUOVA FARMACISTA Laurea in Farmacia/tirocinio pre-post laurea/tirocinio o apprendistato/max 30 anni MINERVINO GRAFICO WEB FOTOGRAFO Diploma Grafico/ esperienza/conoscenza Office-Photoshop-Adobe/ età pref. 22-32 anni ANDRIA IMPIEGATO/A CONTABILE Diploma Ragioniere o Laurea Economia/Esperienza Software Contabilità MINERVINO IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda casearia Diploma Ragioniere/preferibile esperienza/conoscenze informatiche ANDRIA INFERMIERA Diploma /Laurea Infermieristica ANDRIA NUOVA INGEGNERI AMBIENTALI CIVILI/EDILI Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria ambientale civile/edile, conoscenza Autocad, Primus,Q-Gis,Office/pref. esperienza settore energie rinnovabili ANDRIA INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI Diploma/ Qualifica impiantistica elettrica/ patente B ANDRIA INTERMEDIARIO-CONSULENTE ASSICURATIVO Diploma/età 25-40 anni/patente B/Residenza Andria ANDRIA MAGAZZINIERE FABBRO Licenza media/esperienza ANDRIA MAGAZZINIERE per azienda di arredamenti Esperienza uso di gestionali/ diploma/ patente B/ preferibile età 18-30 ANDRIA MECCANICO Licenza media/ età 30-45 anni/ esperienza 4-5 anni/ esperienza nelle diagnosi auto ANDRIA MODELLISTA (ABBIGLIAMENTO) Diploma Modellista/ conoscenza CAD MINERVINO MODELLISTA (ABBIGLIAMENTO) Diploma Tecnico Abbigliamento ANDRIA MONTATORE INDUSTRIALE Diploma Tecnico Industriale/disp. a trasferte Estero/minima esperienza/conoscenze informatiche/conoscenze linguistiche ANDRIA MURATORE Età 20-35/ esperienza 1-2 anni/anche apprendistato ANDRIA OPERAI QUALIFICATI PER MANUTENZIONE ASCENSORI Licenza media/Diploma/preferibile esperienza pregressa/disponibile a trasferte ANDRIA OPERAIO METALMECCANICO ELETTROMECCANICO Diploma Tecnico Industriale/esperienza 2 anni ANDRIA OPERAIO SERRAMENTISTA Licenza media/età 18-40 anni/esperienza 1 anno/patente B ANDRIA OPERAIO SETTORE TRIVELLAZIONI Età max 45 anni/Licenza media/preferibile Patentino Saldatore ANDRIA OPERAIO/A PASTAIO Licenza media/con o senza esperienza/valutabile apprendistato SPINAZZOLA OPERAIO/A PRODUZIONE per azienda rivestimenti e arredi Licenza media/ patente B/ età preferibile 18-29 anni ANDRIA NUOVA OPERATORE(TRICE) CUCINA PER CAFFETTERIA Diploma Alberghiero/patente B/minima esperienza/età preferibile 18-30 anni ANDRIA OPERATORE DI CUCINA/AIUTO CUOCO Licenza media/età 18-35 anni/ minima esperienza ANDRIA PERITO ELETTROTECNICO Diploma Indirizzo Elettronico-Elettrotecnico/ patente B/ conoscenza OFFICE, AUTOCAD, PRIMUS/ età pref 20-40 anni/ pref. esperienza nella mansione ANDRIA PIZZAIOLO Licenza media/ età 18-45 anni/ esperienza minima ANDRIA NUOVA PIZZAIOLO PER ESTERO Vitto ed alloggio compreso/3 anni esperienza AUSTRIA NUOVA PIZZAIOLO PER RISTORANTE-PIZZERIA Licenza media/esperienza almeno 3 anni/anche apprendistato/patente B/automunito o motomunito ANDRIA RAGIONIERE Diploma Ragioniere/ conoscenza Pacchetto OFFICE/ minima esperienza ANDRIA RAGIONIERE per azienda di serramenti Diploma Ragioniere/ età 20-35 anni/ patente B/ esperienza 1-2 anni ANDRIA NUOVA SEGRETARIA(O) AMMINISTRATIVA(O) CONTABILE Diploma Ragioniere o Laurea Triennale/esperienza pregressa/età 24-32 anni/conoscenza pacchetto OFFICE ANDRIA NUOVA SEGRETARIA(O) PER STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO Diploma Ragioniere/ buone competenze informatiche/ gradita esperienza ANDRIA NUOVA SEGRETARIA PER STUDIO LEGALE Diploma/conoscenze informatiche e linguistiche/gradita esperienza/anche tirocinio/età 25-30 ANDRIA NUOVA SEGRETARIA Diploma/patente B/età 19-25 anni/conoscenza office/anche tirocinio ANDRIA NUOVA SEGRETARIA(O) per AGENZIA PRATICHE Diploma/patente B/automunito/età 18-30 anni/minima esperienza/anche apprendistato/conoscenze informatiche ANDRIA STIRATORE/STIRATRICE Età 20- 50 anni MINERVINO TECNICO MANUTENTORE Diploma Tecnico Industriale/esperienza 1 anno o, se senza esperienza, disponibile alla formazione con apprendistato ANDRIA TECNICO MANUTENTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI Diploma/ Esperienza ANDRIA VARIE QUALIFICHE OPERAIO Settore vetro – Nuovo stabilimento in Friuli Venezia Giulia FRIULI V.G. NUOVA WEB CONTENT EDITOR Laurea Comunicazione e Marketing/esperienza/conoscenza OFFICE- PHOTOSHOP- ADOBE ANDRIA

OFFERTE FORMATIVE TIROCINANTE PASTICCIERE Licenza media ANDRIA

Il Comune di Andria e il centro per l'impiego mette a disposizione ogni mese l'elenco delle figure professionali ricercate, posizioni già aperte e nuove. Ecco lo schema di marzo e buona fortuna ai lettori di AndriaViva.E' opportuno effettuare un'attenta lettura degli annunci al fine di verificare il possesso dei requisiti.Per inviare la propria candidatura è necessario accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/ ) sul portale Lavoro per te https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/ , dove le offerte pubblicate sono in costante aggiornamento.Per candidarsi alle offerte, occorre procedere nel seguente modo:- andare nella sezione(accesso con SPID);- digitare sulla voceServizi per le persone;- effettuare il- compilare il proprio curriculum nella sezione, selezionare le offerte di lavoro e proporre la propria candidatura andando alla voceIn caso di informazioni sulle modalità di accesso su Lavoro per te o per inoltrare la propria candidatura via mail anziché con SPID, è possibile contattare il servizio IDO (Incrocio Domanda Offerta) del CPI di Andria ai seguenti numeri: 080/5408356 - 080/5408368 o scrivere un'email al seguente indirizzo ido.andria@regione.puglia.it precisando nell'oggetto l'offerta di lavoro alla quale si è interessati e allegando il proprio curriculum.