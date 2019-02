Centinaio nella piazza arancione: il 26 febbraio verrà in Puglia con i decreti d'urgenza

Il ministro all'agricoltura Gian Marco Centinaio è arrivato in piazza con le risposte che gli agricoltori pugliesi attendevano da tempo: il 26 febbraio sarà in Puglia, forse proprio qui ad Andria, per portare i decreti legge ministeriali per xylella e gelate. Inoltre, ha annunciato anche che a Roma si lavora per il piano strategico dell'olivicoltura italiana.Un trionfo degli olivicoltori nel giorno della più grande manifestazione di sempre dell'olivicoltura italiana.Insomma, le risposte tanto attese fino alla fine sono arrivate. In 5mila hanno raggiunto dalla Puglia piazza Santi Apostoli, a Roma: gli olivicoltori riuniti sotto il simbolo del Gilet arancione. A dare sostengo alla manifestazione di protesta contro il governo per il mancato riconoscimento dello stato di calamità per le gelate del 2018, anche tanti sindaci, i sindacati dei lavoratori e molte delegazioni agricole arrivate dalla Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana, per chiedere decreti d'urgenza e risorse per le gelate che hanno messo in ginocchio l'olivicoltura pugliese. "Ridateci la dignità", "Non siamo cittadini di serie B", "In attesa del decreto moriremo gelati": alcuni dei cartelli esposti.Non appena ha preso la parola il ministro si è scusato per non essere venuto il 31 gennaio e scherzando con uno dei manifestanti ha detto: "Non posso prenderti per il bip, non abito su Marte. Sai dove abito e dove lavoro e se ti prendo in giro sai dove venirmi a prendere!".Nota del commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani, che oggi a Roma hanno partecipato alla manifestazione dei gilet arancioni"Vigileremo affinché sia mantenuta la promessa del ministro Centinaio che, incontrando in piazza a Roma i gilet arancioni, ha assicurato l'emanazione del decreto per la Xylella e anche di un altro (generico) decreto per le 'emergenze' in cui far rientrare i danni delle gelate. Quindi, siamo tornati al punto di partenza: se il governo ci avesse ascoltato, già dallo scorso luglio sarebbe stato emanato un provvedimento ad hoc, evitando una vera e propria agonia del settore agricolo pugliese. Un collasso che porta la firma anche del presidente della Regione, Michele Emiliano: in quasi tre anni di governo, non ha portato avanti nessun intervento per fare sul serio sul fronte del contenimento del batterio e il suo immobilismo è il primo complice del propagarsi dell'infezione. Stesso discorso sulle gelate: giova ricordare come la Giunta abbia perso tempo nel trasmettere le carte a Roma, dimenticando di inserire alcuni territori colpiti nella documentazione. Un errore a cui è stato possibile porre rimedio perché denunciato dal nostro gruppo consiliare regionale. Oggi, incassiamo le promesse del governo e noi vigileremo con attenzione affinché si passi dalle parole ai fatti".