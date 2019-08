Cattivi odori nell'aria, Di Bari (M5S): "Consiglieri di maggioranza hanno tutelato interessi delle industrie che producono cattivi odori"

Anche la capogruppo regionale del M5S, l'avvocato andriese Grazia Di Bari è intervenuto sulla vicenda relativa agli intensi cattivi odori registrati a Barletta, che hanno procurato forte allarme sociale."In questi giorni nella provincia Bat, gli abitanti di Andria, Barletta e Trani denunciano la presenza di cattivi odori.La puzza è talmente tanta che si è costretti a tenere serrate le finestre e questo nonostante il caldo.Si preferisce il caldo al cattivo odore.Gli amministratori locali non se ne occupano o, per dirla tutta,Una legge approvata nel 2014, che sarebbe dovuta entrare in vigore a dicembre del 2015 e che la sinistra si è venduta in campagna elettorale.Una legge che metteva tutti d'accordo, gli ambientalisti e cittadini, perché prevedeva pesanti sanzioni ed obblighi ma accontentava anche le industrie perché tanto era prevista la proroga, con la promessa di altre proroghe.Proroghe che ci sono state, ben 2 grazie ad un emendamento a firma Caracciolo, votato da tutta la maggioranza di sinistra.Non solo, quest'anno hanno fatto di più,Noi del M5S abbiamo tentato di impedire questo scempio, ma sapete noi possiamo contare solo sui nostri 8 voti contro i 43 di maggioranza e della residua minoranza", ha così concluso Grazia Di Bari.