Castelli, musei e parchi archeologici aperti a Pasqua e Pasquetta

L'unica incognita resta il tempo ma sono veramente tante, le parricchiranno diil lungo weekend alle porte.sarà possibilealleNell'ottica di andare incontro alla maggiore disponibilità di tempo libero dei visitatori, sia domenica 31 marzo, che il 1° aprile, lunedì dell'Angelo i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia saranno, quindi, regolarmente aperti.«Siamo convinti che anche quest'anno il fascino delle mete culturali della nostra Regione trascinerà in Puglia numerosi turisti - commenta l'arch. Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei Puglia dal Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna - Siamo felici di accoglierli nei nostri siti aperti per l'occasione grazie alla consueta disponibilità del personale addetto alla accoglienza, fruizione e vigilanza dei luoghi della cultura».Si allega tabella riepilogativa delle aperture di Pasqua e Pasquetta e si invita, in ogni caso, a consultare i link dedicati https://cultura.gov.it/evento/Pasqua-2024