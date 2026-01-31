Castel del Monte, Napolitano: «Il governo Meloni per la promozione di Andria»

«Dopo un proficuo lavoro politico e istituzionale, avviato con continuità dall'onorevole Mariangela Matera (Fdi), anche Castel del Monte di Andria potrà beneficiare dei fondi statali grazie al decreto che approva il Programma triennale dei lavori pubblici per il patrimonio culturale italiano. Questo significa portare a casa risultati concreti per migliorare la situazione del nostro maniero che, purtroppo, sta perdendo appeal e visitatori, per la poca attenzione riservata dalle istituzioni locali».Queste le parole del candidato sindaco di centrodestra, Sabino Napolitano, sul finanziamento che ammonta a 1,2 milioni di euro e riguarderà lavori di manutenzione e installazione di impianti di videosorveglianza per Castel del Monte e il Castello Svevo di Trani.«Un intervento corposo e importante che va ulteriormente a qualificare il monumento più visitato in Puglia, ma che nell'ultimo periodo aveva segnato un crollo di presenze turistiche – aggiunge Napolitano -. Le criticità riguardano l'assenza dei più importanti servizi, a partire da una viabilità che non è all'altezza del bene Unesco. La mancanza di dialogo tra Regione, Provincia e Comune (tutte realtà di centrosinistra) sta portando ad una situazione che peggiora di anno in anno. Lo dicono anche i numeri con il Castel del Monte fuori dalla top 30 dei monumenti più visitati in Italia. I 300mila turisti all'anno sono abbandonati al loro destino. Eppure l'amministrazione Bruno si era vantata di voler fare di Castel del Monte un volano per il territorio, ma ha tradito le aspettative dei cittadini e dei visitatori, dimostrando, per l'ennesima volta, una totale mancanza di visione».