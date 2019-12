Castel del Monte, Carosello italiano: aspettando la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Ilricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, come istituito dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1981 e anche quest' anno tutti i luoghi della cultura statali aderiscono all'importante iniziativa promuovendo manifestazioni ed eventi volti a favorire la cultura dell'accoglienza e dell'educazione al patrimonio e confermando, con il motto Un giorno all'anno tutto l'anno, l'impegno profuso nell'assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all'accessibilità dei luoghi destinati alla fruizione culturale.Il sito Unesco dianticipa la sua programmazione dedicata a questa significativa manifestazione epresenta al pubblico, un viaggio musicale attraverso alcune delle più belle città d'Italia; uno spettacolo di note e melodia che svela storie e tradizioni con ironia e leggerezza.Il cast dello spettacolo è costituito da ragazzi diversamente abili, volontari e familiari del Centro Zenith di Andria, che organizza l'evento in collaborazione con il Polo Museale della Puglia e con Nova Apulia S.c.a.r.l.Per l'occasione il Castello osserveràfino alle ore 21.30 con ultimo ingresso consentito al pubblico entro le 21.00Si ricorda inoltre chel'al maniero federiciano sarà, come stabilito dall'iniziativa, per la quale si prevede la gratuità ogni prima domenica del mese in tutti i luoghi della cultura statali.