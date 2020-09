CasAmbulanti incontra l'on. Di Maio e l'on. Castelli

Due incontri quelli tenutisi nei giorni scorsi ad Andria con la viceministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli ed il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio. I due esponenti di Governo hanno incontrato i dirigenti dell'Associazione di rappresentanza autonoma CasAmbulanti, ad Andria.A farlo sapere, in una nota è la stessa CasAmbulanti, presente con il signor Michele Notarpietro ed con il coordinatore nazionale Savino Montaruli: "con la viceministro Laura Castelli -hanno sottolineato Notarpietro e Montaruli- abbiamo deciso di proseguire un percorso avviato da tempo con la costituzione del Tavolo Tecnico aperto sia al Mi.S.E. che al M.E.F. Un Tavolo che, come la stessa Castelli ha ribadito e ricordato, si sta occupando della riforma fiscale che ricomprenda anche il sistema di semplificazione previsto per gli Ambulanti all'interno di un contesto di equità fiscale e tributaria"."La vice Ministra – prosegue Notarpietro – ha ribadito il suo impegno per l'esenzione del Cosap e della Tosap per l'anno 2020 anche per gli Ambulanti, come accaduto per i ristoratori e la previsione di sostegno ed aiuto a fondo perduto da inserire in un percorso di riconoscimento di Categoria Disagiata, specie per il dramma che stanno vivendo i cosiddetti fieristi privati del diritto al lavoro, esattamente come richiesto da CasAmbulanti da anni. Dal prossimo anno 2021 già si assisterà ad un cambiamento importante nell'applicazione della Tosap e Cosap da parte dei comuni grazie al provvedimento inserito nell'ultima Legge di Bilancio".E' stato Savino Montaruli a relazionare al Ministro sulla delicatissima situazione vissuta dalle piccole e micro Imprese del territorio. Montaruli, proprio al termine dell'incontro con Di Maio, ha dichiarato: "con Luigi abbiamo intrapreso un percorso di condivisione e di collaborazione già dal 28 settembre 2016 quando dallo stesso microfono, in piazza della Repubblica a Roma, annunciammo l'impegno dell'uscita degli Ambulanti dalla Direttiva Bolkestein, cosa che è realmente poi accaduta. Ho ricordato al Ministro Di Maio che il percorso di condivisione non è esaurito e che è necessario addivenire alla definizione di questioni di fondamentale importanza ancora irrisolte. Molte di quelle questioni interessano anche la Regione che deve accelerare il processo di rinnovo automatico delle concessioni in scadenza e dare certezze ai ventimila Ambulanti di Puglia. Il Ministro ha accolto con piacere la consegna del nostro Documento ricco di proposte nuove ma anche di procedimenti da completare ed ha garantito il suo massimo impegno a sostegno della Categoria parlando di un processo di inclusione che mira anche ad attivare gli strumenti più opportuni, con il coinvolgimento di tutte le Associazioni di Rappresentanza, per il corretto e proficuo utilizzo dei fondi del Recovery Fund".Nel corso dei due incontri hanno espresso le loro linee programmatiche sia il candidato sindaco avv. Michele Coratella che la rieletta consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Grazia Di Bari.