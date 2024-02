Carnevale 2024: le date e le manifestazioni in programma dall'8 al 13 febbraio

"Giocondo"- Spettacolo teatrale sulla poesia giocosa italiana. Teatro d'attore, burattini e musica.

"Giocondo" è uno spettacolo dedicato alla poesia giocosa italiana che parte dalle prime importanti testimonianze di scrittura gioiosa come quella di Cielo d'Alcamo, Cecco Angiolieri, Rustico Filippi, Gioacchino Belli, Giorgio Baffo e tanti altri.E' un viaggio frizzante arricchito attorialmente dai lazzi tipici della Commedia dell'arte e da una interpretazione vivace e adatta ad un pubblico di tutte le età. Ad accompagnare l'attore vi sono musicisti-cantanti che sorreggono le prove più esilaranti dei testi declamati, nel recupero degli stornelli, canzoni, non-sense della tradizione italiana e meridionale. Uno spettacolo nel quale si gioca con il pubblico si canta, si recita, si danza nella direzione del recupero dell'oralità drammatica tipica dei cantastorie medioevali o dei giullari che erano soliti "pungere" con sarcasmo i potenti ed educare la gente ridendo. La poesia in GIOCONDO, nella pregevole forma della comicità, diviene esempio letterario, per stile e per forma.A seguire la festa finale nel piazzale della scuola alle ore 17,15.Il tema della sfilata tratterà i prodotti tipici di Andria.Il percorso della sfilata: Piazza delle Regioni- Via Lazio -Via Po – Via Romagna -Via Toscana – Via Emilia- Via Sicilia – Viale Goito – Via Malpighi – Via Salemi – Via Indipendenza – Via Curtatone Montanara – Via Rovito – Via Talamone – Via Indipendenza.Il tema della sfilata interparrocchiale ci portorterà a viaggiare per il mondo!Lungo questo viaggio affascinante si prenderà consapevolezza della ricchezza presente nell'unicità e nella diversità di ogni popolo, crescendo nella capacità di accogliere e di "stabilire connessioni" che parlino di rispetto, di dialogo, di solidarietà, di amore e di ...PACE !La sfilata di gruppi mascherati sarà impreziosita anche dal premio del concorso di disegno delle maschere con esposizione nel vicino parco.Durante la sfilata si terrà la premiazione della maschera più bella, più simpatica e più originale. Accoglienza presso il salone parrocchiale ed inizio sfilata per le seguenti strade: Valle d'Aosta, Japigia, Molise, Po, Montincelli, Fornaci, lazio, Daunia, V.le Puglia,Laghi di Monticchio, Fibonacci, Lancisi, Natta, Medi, Forlanini, Moscati, Galeno, Morgagni, Viviani, Golgi, Chiarugi, V.le Puglia, Sicilia, Solferino, Risorgimento, S. Angelo dei Ricchi, Villafranca, Poerio, Garibaldi, Romagna, Marche, Piazza delle Regioni, Valle d'Aosta.ci si ritrova in piazza per vivere un primo momento di allegria per grandi e piccini tra le maschere del passato e maschere del presente.La piazza e la parrocchia si colorano di musica, giochi e colori.La mostra-evento mette in evidenza oggetti tematici della collezione museale: vestitini, maschere, cappelli, fischietti e immagini che vengono dal passato, ci riportano indietro nel tempo con Zorro, Capitan Fracassa e gli indiani e le squaw combattevano con gli sceriffi e i soldati.Il Museo sarà aperto anche le domeniche in mattinata.Giornate dedicate ai bambini e alle bambine il 10 e 12 febbraio, dalle ore 17,30 alle ore 19,00.Per info contattare il n. 0883-290298 cultura@comune.andria.bt.it