Carabinieri setacciano la Murgia: perquisizioni nei casolari delle campagne di Andria. VIDEO

Nella giornata di oggi il Comando Legione Carabinieri "Puglia" ha intensificato l'attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati in genere, al fine di garantire una serena giornata tanto ai residenti rimasti nelle città, quanto ai numerosissimi turisti affluiti per le ferie estive.L'attività di controllo si è concentrata lungo la fascia litoranea, più interessata al fenomeno del turismo, così come nelle aree più interne e meno accessibili. Numerose pattuglie sono in corso nell'area murgiana e nella cerniera di confine tra le province di Bari - BAT e Foggia, al principio dell'estate interessate da importanti episodi criminali. In quest'area, con l'ausilio anche di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e di un elicottero del 6° NEC di Bari, sono in corso perquisizioni e controlli a casolari e manufatti rurali ubicati nel comprensorio di Andria.Contemporaneamente sono in corso controlli alla circolazione stradale e verifiche nell'area costiera e sulle principali arterie stradali che collegano i più importanti centri urbani alle zone balneari.