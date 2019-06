Carabinieri, lascia il Comando il Tenente Bonfardino: il saluto dei colleghi ed amici

22 foto Il congedo del Tenente dei Carabinieri Giosuè Bonfardino

"Un carabiniere è per sempre. Egli non va mai in pensione ma il suo servizio prosegue, perché il bene della collettività, il rispetto della legge rimangono nel suo DNA".. E gia, per ilè il caso di dire che mai paragone fu più azzeccato di quello di essere un Carabiniere con gli alamari cuciti sulla pelle. Dopo una quarantina di anni di servizio adesso è giunto il momento di dedicarsi in toto allaessendo unper la Puglia, la Basilicata ed il MoliseI colleghi ed i tanti amici lo hanno voluto festeggiare nel giorno del suo congedo, con un momento conviviale dove si sono unite la famiglia di sangue con quella adottiva, più grande e tanto numerosa, quella dell, per ringraziare un uomo che ha voluto offrire lavoro e dedizione alla collettività.I colleghi delladei, con i tanti amici che hanno potuto apprezzare le sue doti umane e professionali. Al riconoscimento del, dal suo predecessoreche hanno voluto racchiudere in una targa celebrativa la testimonianza e l'impegno di Giosuè, si sono uniti quello del, presidente delldel suo vice, del presidente didele ad altri amici della Bat con i quali si sono affrontate problematiche e situazioni, molto spesso risolte, nel proverbiale silenzio dei Carabinieri, nell'interesse della legge e della sicurezza pubblica.Non sono mancati i saluti dellae dellaCon ben, il Tenente Giosuè Bonfardino, siciliano d'origine, ha svolto numerose ed importanti attività, prima diHa guidato con piglio deciso ma anche paterno ilche ricordiamo ha competenza anche sulle città di Minervino M. e Spinazzola.NeiGiosuè Bonfardino ha svolto a Bari buona parte della sua lunga carriera, costellata di importanti riconoscimenti. Numerosi gli encomi e le ricompense riconosciutegli tra cui, in particolare laconcessa dala seguito di importanti indagini di polizia giudiziaria e attività ispettive nel campo della sicurezza alimentare e, in special modo, nel settore oleario, che consentirono di sottrarre al commercio prodotti alimentari contraffatti e altamente pericolosi per la salute pubblica.Da buon siciliano non ama parlare troppo, soprattutto di sé. Ha svolto indagini, sempre nell'ambito della specialità, per conto della Procura di Roma in Kosovo ed ha trascorso nel 2015 un periodo inin rappresentanza del NAS, poco prima della sua nomina a, concessa dal Capo dello Stato.Ha condotto svariate e delicate indagini sul campo della contraffazione degli oli extra vergini d'oliva, frequentando appositi corsi sia come Tecnico Nazionale per assaggiatori di olio di oliva e successivamente uno internazionale di formazione di capi PANEL assaggiatori di oliva, come anche quello di BLSD –a, eseguito presso ilInutile dire cheNel giorno del commiato da servizio attivo anche noi comedobbiamo aggiungere qualcosa di nostro, ovvero che è stato per noi una autorevole presenza, un amico leale ma prima di tutto une più di ogni altra cosaCiao Giosuè, un fraterno arrivederci…….