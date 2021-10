Camminata tra gli olivi: la tappa nella Bat sarà domenica 24 ottobre ad Andria

Le Città dell'Olio della Puglia ancora una volta protagoniste della 5^ edizione della Camminata tra gli olivi, l'evento promosso dall'Associazione nazionale Città dell'Olio domenica 24 ottobre in 140 Città italiane. Per la Puglia prenderanno parte Andria (BT), Biccari (FG), Carpino (FG), Cassano Delle Murge (BA), Castellana Grotte (BA), Fasano (BR), Molfetta (BA), Monopoli (BA), Sammichele di Bari (BA), Serracapriola (FG) e Terlizzi (BA).La Camminata nella Città Fidelis, unica tappa nella Bat, sarà ospitata dall'azienda agricola Conte Spagnoletti Zeuli, risalente al 1600 dove il Conte Onofrio accoglierà gli ospiti accompagnato da un esperto aziendale per illustrare gli oliveti situati a 300 mt sul livello del mare. L'appuntamento è per domenica 24 ottobre presso contrada Zagaria ad Andria. Una camminata di 7 km. da fare tutti insieme grandi e piccini. Al termine della camminata saranno degustati i prodotti offerti dagli sponsor. Chiusura iscrizioni il 20 ottobre, costo euro 5, obbligo di green pass, rispetto delle normative anti covid.Raduno alle ore 8,15 con partenza ore 9,00. Tutto il ricavato sarà donato in beneficenza.​«La Camminata tra gli olivi è diventato un evento simbolo di ripartenza ma quest'anno vogliamo che sia anche un'occasione per rappropriarsi del paesaggio olivicolo e promuoverne il recupero e la valorizzazione – commenta Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell'Olio – abbiamo il dovere di investire sull'imprenditoria giovanile legata alla terra e sull'agricoltura sociale perché dal recupero degli uliveti abbandonati e dalla loro messa a sistema nell'offerta turistica del territorio, può nascere un'idea di sviluppo delle tante comunità rurali del nostro Paese».«La Camminata tra gli Olivi è un appuntamento molto atteso dai cittadini delle Città dell'Olio. Ogni anno cerchiamo di arricchire i percorsi con esperienze ed attività che permettono alle persone di conoscere più da vicino il lavoro di tanti piccoli produttori che amano le nostre terre e che sono i migliori ambasciatori del nostro olio EVO» ha dichiarato Paolo Greco, Vice Presidente delle Città dell'Olio.​«La Camminata tra gli olivi con la sua formula originale, unisce turismo sostenibile e racconto del territorio, celebrando la qualità dell'olio extravergine d'oliva che più di ogni altro prodotto parla della nostra terra ma anche lavoro di chi con passione lo produce – ha dichiarato Giovanni Sansonetti Coordinatore regionale delle Città dell'Olio della Puglia – aderire ad iniziative come questa è motivo di grande orgoglio per noi»