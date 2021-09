Calano dell'11,5% in Puglia i contagi da Covid-19

Sotto soglia l'occupazione di posti sia in area medica che in terapia intensiva

Diminuiscono dell'11,5% i contagi settimanali Covid in Puglia e i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti scendono a 79: è quanto rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana che va dal 15 al 21 settembre. Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (7%) e in terapia intensiva (5%).