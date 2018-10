Caduta calcinacci in via Terlizzi: intervento dei Vigili del Fuoco

Le avverse condizioni meteo di ieri ad Andria, il forte vento e la bomba d'acqua che si sono abbattuti sulla città e dintorni continuano a procurare danni.E' di questo pomeriggio l'intervento, che si è protratto fino alle ore 20:30, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Barletta, intervenuti in via Terlizzi, al quartiere di San Valentino per la caduta di calcinacci da un'immobile dell'ex IACP ora Arca Puglia.L'area è stata posta in sicurezza, con l'interdizione della viabilità stradale e pedonale, grazie al tempestivo intervento di due pattuglie del nucleo viabilità del Comando della Polizia locale, che hanno assistito le difficili operazioni di rimozione dei pezzi di intonaco, messe in atto dai Vigili del Fuoco che si sono avvalsi anche di una autoscala.