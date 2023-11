Caduceo d’Oro 2023: benemerenza per i 40 anni di attività al farmacista andriese Francesco Di Molfetta

Anche quest'anno si svolgerà la XVII edizione del Caduceo d'Oro 2023, cerimonia nella quale saranno premiati con pubbliche benemerenze i farmacisti pugliesi iscritti all'Ordine professionale.Per l'occasione anche un farmacista andriese, il dottor Francesco Di Molfetta, andriese titolare della farmacia Suriano, sita in via Trani, la cui origine la si deve alla mamma del dottor Francesco, la Signora Felicetta. Particolarmente impegnato nel sociale il dottor Francesco è attivo per il Banco farmaceutico.Come dicevamo la cerimonia è prevista per sabato 11 novembre alle 16.00 al Salone San Nicola, Palazzo della Camera di Commercio di Bari; interverranno il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Marcello Gemmato per discutere del "Pnrr e il rilancio della sanità italiana". La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata dall'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà alle 16.00 al Salone San Nicola, Palazzo della Camera di Commercio di Bari, in corso Cavour 2.La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l'introduzione di, presidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani. Seguiranno gli interventi di, ministro per gli "Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr", e di, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; subito dopo si terrà il convegno dal titolo "Pnrr e il rilancio della sanità italiana. Opportunità per la professione e per la farmacia" moderato dal giornalista e direttore di Telenorba. Interverrannopresidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani,presidente "Federfarma Nazionale",direttore del "Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale" della Regione Puglia, edpresidente Sifo, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici."Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Pnrr) rappresenta una parte rilevante del complesso progetto del Next Generation (Ngeu) per avviare il Paese verso una ambiziosa e necessaria strategia di ammodernamento, che è un presupposto ineludibile di progresso e di crescita sociale, economica e culturale – dichiara il presidente dell'Ordine,-. Si tratta di cogliere una straordinaria opportunità: siamo al capolinea dell'ultima spiaggia e, se le cospicue risorse stanziate e l'approccio culturale saranno segnate da efficienza e virtuosismo operativo, le ricadute del forte impatto economico e sociale del progetto saranno molto positive in settori strategici fondamentali, che comprendono anche la filiera della salute. La Missione 6 del Pnrr, con un cospicuo finanziamento, disegna la road map di ammodernamento della sanità riferita alle reti di prossimità, alla telemedicina, al rilancio delle strutture per l'assistenza sanitaria territoriale, ai progetti per l'innovazione, la ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale". Una prospettiva programmatica che lascia ben sperare, soprattutto se rapportata agli effetti prodotti da Covid-19 sulla salute della popolazione. "I farmacisti italiani negli ospedali e sul territorio hanno dato prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione con la mission del Sistema Sanitario Nazionale – sottolinea ancora il presidente dell'Ordine. La farmacia italiana, pur in un contesto operativo gravato da problemi di sostenibilità economica, nel corso del processo di evoluzione che accompagna la sua storia, ha confermato la sua funzione di "porta d'ingresso del servizio sanitario", con l'erogazione di prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria che hanno integrato le tradizionali attività professionali relative alla erogazione dei medicinali. Ecco perché il Pnrr indica tra i servizi da potenziare anche quelli forniti dalle farmacie di comunità, con il lodevole proposito di incentivare il ruolo di quelle rurali. E, in coerenza con questo obiettivo, interviene il DM 77/2022 che assegna alle farmacie, quali presidi polifunzionali della sanità territoriale, nuove e rilevanti funzioni a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale e a tutela della salute pubblica".A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d'oro 2023 e delle benemerenze d'anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti."Vogliamo destinare un riconoscimento speciale a tre personalità che nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali hanno concorso in modo anche decisivo a migliorare il livelli di governance della nostra sanità", ha sottolineato Lettieri. Il Caduceo d'oro 2023 (il leggendario bastone alato con un serpent attorcigliat o, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, e di, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute,, direttore delDipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale" della Regione Puglia.Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d'iscrizione all'Albo i farmacisti:Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione all'Ordine, sarà invece consegnato a:Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all'Albo i farmacisti: