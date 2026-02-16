Mariangela Matera
Mariangela Matera
Politica

Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”

L’importo mensile è passato da 40 a 60 euro, per un totale fino a 720 euro annui

Andria - lunedì 16 febbraio 2026 Comunicato Stampa
«Il sostegno alle famiglie non è uno slogan, ma una priorità politica che trova puntuale riscontro nei provvedimenti adottati dal Governo Meloni. Il potenziamento del "Bonus Mamme Lavoratrici" rappresenta un intervento chiaro, strutturale e immediatamente operativo a favore delle madri che ogni giorno conciliano attività professionale e responsabilità familiari, contribuendo in modo determinante alla crescita economica e alla coesione sociale del Paese. Per il 2026 la misura è stata rafforzata in maniera significativa: l'importo mensile è passato da 40 a 60 euro, per un totale fino a 720 euro annui, ed è destinato alle lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro entro i 40 mila euro lordi annui. Un ampliamento che rende il beneficio più incisivo e maggiormente in grado di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in un contesto economico che richiede interventi mirati e responsabili. Si tratta di una scelta politica precisa, che riconosce il valore sociale ed economico della maternità e sostiene concretamente l'occupazione femminile, contrastando il calo demografico e favorendo la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Il Governo Meloni continua a mettere le famiglie davvero al centro dell'azione di governo con provvedimenti strutturali che non si limitano ad annunci, ma producono effetti tangibili. Sostenere chi sceglie di mettere al mondo dei figli e, al contempo, di contribuire attivamente al tessuto produttivo nazionale significa investire nel futuro dell'Italia. Il "Bonus Mamme" rappresenta dunque un segnale concreto di attenzione e di responsabilità istituzionale, volto a rafforzare la rete di tutele per le donne e a promuovere un modello di sviluppo che tenga insieme crescita economica, equità sociale e sostegno alla famiglia». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.
  • lavoro
  • Giorgia Meloni
  • On. Mariangela Matera
