Bivio stradale per l'accesso a Montegrosso: la proposta sarà presentata in una pubblica assemblea

Una proposta, per il bivio da realizzare per la borgata di Montegrosso, sulla provinciale 2 Andria Canosa di Puglia, sarà illustrato sabato 20 novembre, alle ore 17 presso il Circolo Coloni di Montegrosso, situato di fronte alla chiesa di Sant'Isidoro.Ad indire la pubblica assemblea è il comitato #iostoconmontegrosso. Alla riunione parteciperà l'architetto Domenico Tangaro che illustrerà il progetto del bivio. Come si ricorderà, i componenti del comitato, in più di una occasione hanno dichiarato la loro determinazione ad andare avanti. Sia i residenti che gli esercenti le attività produttive di Montegrosso, si sono dimostrati uniti nel difendere il loro diritto acquisito di avere un accesso diretto dalla strada provinciale 2, ex 231. L'obiettivo rimane quello di scongiurare il rischio della chiusura dell'accesso alla borgata, conseguente ai lavori di ammodernamento ed allargamento a quattro corsie che stanno interessando il tratto della provinciale 2, Andria-Canosa di Puglia.I componenti del sodalizio, invitano pertanto tutti gli interessati a partecipare a questa assemblea presso il Circolo Coloni di Montegrosso, in piazza Sant'Isidoro, alle ore 17 di sabato 20 novembre.