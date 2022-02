Barletta, Andria, Canosa, Orta Nova e Cerignola: 11 soggetti condannati per associazione armata

Ed in un'altra operazione in Puglia la Direzione Distrettuale Antimafia ha emesso ben 75 misure cautelati effettuate in numerose regioni d'Italia

Due distinte ed importanti operazioni contro la criminalità organizzata sono in corso in queste ore nella nostra regione da parte di Magistratura e Forze dell'ordine.Dalle ore 4.00 di questa mattina, circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e della Compagnia di Cerignola, con il supporto dei militari dei reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, della C.I.O. dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia" e del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, stanno dando esecuzione a 11 provvedimenti definitivi di carcerazione, emessi dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari, conseguenti le tre fasi di giudizio originate dall'operazione cd. "Red Eagles", conclusa nel 2016 dalla Compagnia Carabinieri di Barletta.Le persone interessate sono stati condannati a vario titolo, tra cui alcuni andriesi, per associazione per delinquere armata finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.Ed in un'altra, distinta operazione, che giunge al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, 500 unità della D.I.A. e della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione - nelle regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto - a un'ordinanza, emessa dal competente G.I.P. del locale tribunale, applicativa dia carico die deldi beni per un valore complessivo didi