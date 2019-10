Zona economica speciale, ci sono aree disponibili anche per Andria

Il Settore 2 "Piano e Pianificazione Strategica" rende noto che, il 25/10/2019 è stato pubblicato sul portale del Comune di Andria – Albo Pretorio - sezione "Avvisi relativi a strumenti urbanistici" l'Avviso pubblico approvato dalla Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, con D.D. n. 155 del 18/07/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 25/07/2019, per la candidatura delle aree residue e non ancora assegnate della Zona economica speciale Interregionale Adriatica.Le istanze devono pervenire entro il termine su indicato al Comune di Andria, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo: pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it - corredate della seguente documentazione:1. Domanda di candidatura per l'attribuzione delle aree disponibili e non assegnate delle zone economiche speciali interregionali a firma del soggetto interessato (persona fisica o legale rappresentante in caso di persona giuridica) o suo delegato (in caso allegare atto di delega);2. Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente (se persona fisica) o del rappresentante legale (se persona giuridica);3. Estratto di mappa catastale;4. Planimetria in scala adeguata dello stato dei luoghi, con l'indicazione dell'area interessata sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato;5. Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'area, con indicazione del nesso economico funzionale con l'Area portuale, che tenga conto dei requisiti tecnici di ammissibilità e criteri di preferenza coerenti con i criteri generali di identificazione delle aree, utilizzati per la redazione del Piano Strategico Zes Adriatica approvato;6. Dichiarazione attestante l'assenza di vincoli giuridici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di procedure fallimentari in corso/concorsuali/esecutive/messa in liquidazione) che pregiudichino o ostacolino l'esercizio delle attività d'impresa;7. Dichiarazione attestante la presenza di tutte le seguenti infrastrutture:- Strada a servizio dell'area e/o dell'insediamento- Rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso industriale- Rete di distribuzione del gas- Rete idrica- Rete fognaria8. Supporto digitale contenente i file dei contorni vettoriali "shape" (file.shp).L'Avviso è pubblicato anche nella sezione – Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – del sito istituzionale del Comune di Andria consultabile al link: http://www.comune.andria.bt.it/amm-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/ . Responsabile del procedimento è l'ing. Riccardo Miracapillo.