Avviso di asta pubblica per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale

L'Area Città, Territorio Ambiente - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio comunica che, dal 15 aprile 2022 è pubblicato l'Avviso di Asta Pubblica per l'Alienazione di immobili di proprietà comunale della Città di Andria. Questa Amministrazione Comunale, nel rispetto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, intende indire l'asta pubblica per l'alienazione di alcuni immobili di proprietà comunale la cui dismissione è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2021 inerente l'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021/2023. In esecuzione della determinazione n. 1159 del 09/04/2022, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e DemanioRENDE NOTOche lunedì 23 maggio 2022 alle ore 10:00 presso il Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio (Piazza Trieste e Trento, 3° piano), si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte presentate, per l'acquisizione dei seguenti immobili di proprietà comunale, di cui si riportano i prezzi a base d'asta:- A.1) immobile destinazione uffici pubblici - P.za Bersaglieri D'Italia n.7 – P.T - € 39.600,00 (euro trentanovemilaseicento/00)- A.2) immobile destinazione uffici pubblici - P.za Bersaglieri D'Italia n.8 – P.1 - € 125.350,00 (euro centoventicinquemilatrecentocinquanta/00)- A.3) immobile destinazione uffici pubblici - P.za Bersaglieri D'Italia n.8 – PS1 - € 18.000,00 (euro diciottomila/00)- B) appartamento – Via Giovanni Bovio n.74 - € 303.000,00 (euro trecentotremila/00)- C) terreno agricolo in Contrada "La Polvere" sito nel Comune di Barletta - € 37.900,55 (euro trentasettemilanovecento/55)- D) terreno agricolo in Contrada "Madama Camilla" – Comune di Andria" sito nel Comune di Andria - € 3.768,00 (euro tremilasettecentosessanttotto/00)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andria – Piazza Umberto I, 76123 Andria (BT).Per informazioni di carattere amministrativo, per eventuali sopralluoghi o per avere copia del bando è possibile rivolgersi presso il Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio telefono 0883/290651 0883/290/448 0883/290546, pec: servizio.patrimonio@cert.comune.andria.bt.it.Per informazioni di carattere tecnico-urbanistico è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Amministrativo: dott.ssa Maria Buongiorno.MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONELa gara si terrà mediante "procedura aperta". Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dagli artt. 73, lett c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, ovvero tramite offerte segrete da confrontarsi con il valore posto a base d'asta. Saranno ammesse offerte al rialzo o almeno pari al prezzo posto a base d'asta e secondo le procedure di cui all'art.76 co.2 del R.D. 827/1924. Non sono ammesse offerte in variante, parziali o condizionate, ovvero offerte contenenti proposte di pagamento con cessione in permuta di proprietà o altri diritti reali su beni immobili. La vendita viene fatta con la determinazione del prezzo a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le relative dipendenze, aderenze, accessioni, servitù attive e passive, affermative e negative. L'acquirente subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Comune rispetto all'immobile. La gara verrà dichiarata deserta ai sensi dell'art.75 del R.D. 827/24 se nessuna delle offerte presentate raggiungerà il prezzo minimo stabilito. Termine ricezione offerte 20/05/2022 Ore 12:00, secondo le modalità indicate nell'avviso. Apertura offerte: 23/05/2022 Ore 10,00 c/o Servizio Patrimonio 3°piano P.zza Trieste e Trento.PUBBLICITA'Il bando e tutti i suoi allegati (modello domanda di partecipazione, modello offerta economica, Disciplinare, Relazioni di Stima) sono pubblicati integralmente sul sito del Comune www.comune.andria.bt.it , all'Albo Pretorio, dal 15/04/2022 al 23/05/2022:- sez. "Avvisi di Vendita all'Asta" n. Reg. 1911/2022,- sez. "Avvisi Vari" n. Reg. 1913/2022.L'estratto dell'Avviso è pubblicato su G.U.R.I. n. 45 del 15/04/2022 e su n. 2 quotidiani ("Il Fatto Quotidiano " e "Il Corriere dello Sport - Ediz. Puglia e Basilicata", in data 15/04/2022).Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Buongiorno.