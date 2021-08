Avanti con vaccini ai giovani: altri 519 in un giorno nella Bat

In Puglia in totale 5.145.848 dosi somministrate

Sono 5.145.848 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.16 dal Report del Governo nazionale), il 92,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.538.863.Tra ieri e oggi nella fascia 12-19 anni sono state somministrate in Puglia 6013 dosi, di cui 3693 prime e 2320 seconde. Il 49,5% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 45,6%.ASL BTNella prima parte di oggi sono stati vaccinati 519 giovani mentre il totale di ieri è stato di 962 giovani tra i 12 e i 18 anni. Intanto oggi dalle 15 alle 19 è in programma la prima giornata dedicata a Trinitapoli. Altre se ne terranno domani e il 21 agosto a Margherita di Savoia sempre dalle 15 alle 19.