Audizioni aperte per il musical dedicato a Mons. Giuseppe Di Donna

Partono le audizioni per giovani e adulti con ottime qualità nel canto e nella recitazione che, entreranno nel cast dello spettacolo dedicato alla figura del venerabileLo spettacolo, con la regia di, prevede la produzione e il servizio, libretto di, musiche die con il direttore del castingIl bando di audizione (cliccare qui) , cerca attori e attrici, attori e attrici cantanti per ruoli principali, esemble e swing. Ai giovani interessati ai casting per il Musical, si richiede:- un'età compresa dai 7 ai 17 anni che sappiano cantare e recitare;- per gli altri ruoli giovani e adulti (ambo i sessi) entro i 50 anni di età.Per partecipare all'audizione, aperta esclusivamente ai performers residenti in Puglia o di origine pugliese, tutti i candidati sono tenuti ad inviare entrouna e-mail al seguente indirizzo, indicando:- nome e cognome;- recapito telefonico- se si è attori, cantanti, o cantati-attori;- allegare una foto recente in primo piano e una foto a figura intera;- curriculum artistico.I talenti saranno selezionati a partire dadalle orealle orepresso lain via mons. Giuseppe Ruotolo, sulla base delle seguenti prove d'esame:- tutti i candidati sono tenuti a preparare a memoria un brano lento (ballad) e uno a ritmo (up tempo) tratto da repertorio musical in lingua italiana;- un monologo preferibilmente brillante di una durata di circa due minuti (il candidato dovrà portare con sé le basi dei brani in formato MP3 su chiavetta USB da consegnare il giorno dell'audizione).Mentre per quanto riguarda la recitazione, a tutti i candidati è richiesto:Qualora il team creativo ritenesse idoneo il candidato in sede di audizione, provvederà a comunicare nella giornata del 10 settembre l'eventuale necessità di presentarsi al call back,presso lain via Saliceti (Andria) dalle oreNon è prevista alcuna retribuzione per coloro i quali faranno parte del cast e non è previsto alcun tipo di rimborso o pagamento per le prestazioni artistiche o per le spese vive.I candidati che non si presenteranno secondo le modalità richieste non potranno partecipare all'audizione. Si avvisano i candidati che in sede di audizione verranno, eventualmente, prese le loro misure per la confezione dei costumi e che potrebbero essere effettuate delle riprese audio e video e scattate fotografie a fini interni e/o promozionali.• La partecipazione alle audizioni è gratuita? Sì. La partecipazione è gratuita. Non sono previsti rimborsi per viaggio e/o diaria.• È necessario prenotarsi per partecipare all'audizione? Sì. Per partecipare all'audizione è necessario inviare una mail con le specifiche indicate sopra.• È possibile partecipare all'audizione sia per un ruolo sia per ensemble o swing? Sì. È possibile partecipare all'audizione sia per un ruolo sia per ensemble o swing.• È possibile partecipare all'audizione per un ruolo specifico? No. Non è possibile partecipare all'audizione per più di un ruolo. I creativi dello spettacolo assegneranno le parti in una successiva alla fase di audizione.• È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? No. Non è possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi, infatti la nostra gestione non prevede la presenza di esterni in sede di audizione.• È possibile richiedere di presentarsi o presentarsi all'audizione a un altro orario o in un altro giorno rispetto a quelli indicati, o direttamente al call back se non invitati? No. Non è possibile presentarsi all'audizione ad un altro giorno o in un altro orario rispetto a quelli assegnati dalla produzione.• È possibile presentarsi direttamente al call back se non invitati? No. Non è possibile presentarsi al call back se non si è stati invitati dalla produzione.• È possibile presentarsi all'audizione per ensemble o swing e non sostenere la prova di canto e/o recitazione? No. È necessario che tutti i componenti dell'ensemble e gli swing di questo spettacolo siano in grado di cantare e abbiano un'attitudine alla recitazione.• Foto e Curriculum verranno restituiti? No. Foto e curriculum non verranno restituiti. • È previsto l'uso del microfono durante l'audizione? No. Non è previsto l'uso del microfono durante l'audizione.• Il cast sarà scelto solo tra i candidati che si presentano alle audizioni? Sì. La produzione si riserva comunque il diritto di chiamare altri interpreti o indire ulteriori audizioni nel momento in cui non trovasse gli interpreti richiesti all'interno dei candidati presentatisi alle audizioni.• Come e quando sarà possibile conoscere l'esito dell'audizione? Il passaggio al Call Back sarà comunicato il giorno 10 settembre 2019 tramite mail.