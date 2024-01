Associazione Schierarsi: "Anno nuovo, auguri! E la situazione politica? Sempre la stessa"

Associazione nazionale Schierarsi, piazza di Andria, fa capolino per parlare delle molte ombre che si addensano sullo scenario prossimo venturo cittadino.



"Anno nuovo, auguri! E la situazione politica? Sempre la stessa.

Situazione teatri nella città di Andria. Il cinema teatro Astra scompare, quello nell'ex macello di Via Canosa è ancora uno scatolone vuoto mentre si parla di realizzare qualcosa nell'ex mercato ortofrutticolo di Via Barletta. A Trani, pur tra luci ed ombre, l'amministrazione comunale ha acquisito sia il cinema teatro Impero che il Supercinema. Ad Andria, pur in presenza di qualche milione di euro di finanziamento, c'è stato il solito palleggiamento di responsabilità tra chi amministrava prima e chi amministra ora, senza alcun risultato. La parlamentare, la consigliera regionale e la sindaca intendono fare qualcosa al riguardo?

Questione sicurezza: pur in presenza di pubbliche e condivisibili preoccupazioni da parte del Procuratore Capo della Repubblica di Trani circa la situazione della nostra provincia, operatori della Polizia di Stato della nostra Questura di Andria sono stati inviati, anche se temporaneamente, in Friuli. Alla faccia della carenza di organici di Polizia che segnaliamo da tempo. La parlamentare, la consigliera regionale e la sindaca intendono fare qualcosa al riguardo?

Nuovo ospedale provinciale di secondo livello da 400 posti letto con polo universitario, ovvero la grande beffa per la città di Andria, mentre lo svilimento dell'Ospedale Bonomo, purtroppo, è una cosa reale. La parlamentare, la consigliera regionale e la sindaca intendono fare qualcosa al riguardo?

Oltre a noi e pochi altri, chi ha il coraggio di "schierarsi"? Eppure è evidente che senza farlo, il nostro territorio non si svilupperà come sarebbe necessario e tanti giovani, come già sta accadendo, non avendo prospettive andranno via.

E voi, cari cittadini andriesi, che avete figli e nipoti, se le cose dovessero continuare ad andare avanti così come quelle che da tempo stiamo evidenziando, a tutte le prossime elezioni di qualsiasi tipo, intendete continuare ad accettare che i giovani vadano via o intendete cercare di fare qualcosa al riguardo, magari schierandovi?", conclude la nota dell'Associazione nazionale Schierarsi, piazza di Andria.