Associazione Bersaglieri d'Italia, la sezione di Andria organizza un raduno regionale il 7 e 8 giugno

Dopo già aver annunciato il mese scorso la volontà di organizzare ad Andria il raduno regionale dei Bersaglieri per il 7 e 8 Giugno 2025, la sezione andriese dell'Associazione Nazionale Bersaglieri sottolinea che l'evento avrà un motivo importante in più per essere portato a compimento.Il presidente della sezione andriese Cavalier Bersagliere Nunzio Cafagna, ricorda che quest'anno si celebra il 110° anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, il 24 Maggio 1915 l'esercito marciava verso i confini contro l'Impero Austro-Ungarico ignaro del grande costo che avrebbe pagato in termini di vite umane e di feriti invalidi e mutilati. Pertanto il raduno - annuncia il direttivo andriese - sarà dedicato appunto ai Caduti della Grande Guerra, ricordando anche tantissimi figli della Puglia che morirono con onore sui campi di battaglia nei reggimenti dei bersaglieri.Il presidente di sezione Nunzio Cafagna conclude ricordando la comunità andriese e le istituzioni che il raduno anche se regionale ospiterà delegazioni dalle regioni vicine di Basilicata, Abruzzo e Molise rendendo ancor più grande l'evento proposto. E' un occasione che la città di Andria non può perdere, sicuramente sarà un'opportunità anche di crescita culturale e d'immagine positiva per l'intera città.