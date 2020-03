Approvato intervento per consentire la Cassa integrazione in deroga agli artigiani

"La Regione Puglia ha voluto dimostrare ancora una volta di essere vicina a quelle categorie che escluse, secondo l'accordo siglato la settimana scorsa a Bari, dall'accesso alla Cassa d'integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) perché non in regola con il pagamento del tributo per gli enti bilaterali, rischiavano di essere lasciate sole.Il Presidente Emiliano e la Giunta regionale hanno ascoltato e accolto le richieste provenienti da quelle categorie e, ben consapevole della difficile situazione che sono chiamate a fronteggiare, oggi più che mai con l'emergenza Covid-19, hanno presentato nei giorni scorsi la loro proposta: hanno cassato l'articolo dell'accordo aprendo così la strada per l'accesso alla CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) secondo quanto previsto dall'art.22 del Decreto Legge 28/2020.La priorità è dunque tutelare quelle categorie e i loro dipendenti che, se tenute fuori dall'accordo, ne sarebbero uscite danneggiate. Ciò al fine di evitare che le perdite dipese dal Covid-19 si possano trasformare in licenziamenti con l'unico obiettivo di tutelare il lavoro di chi in questi mesi dovrà fronteggiare una situazione difficile, primi tra tutti lavoratori e famiglie".Lo rende noto, in un comunicato stampa, il consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia, Ernesto Abaterusso.