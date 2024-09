Appello: una colonia di gatti in pieno centro ad Andria a rischio

Una colonia di felini in pericolo. E' la denuncia di Maria (nome di fantasia) una dei residenti nella zona ospedale, allarmata dai gesti e della minacce di alcuni condomini della zona. La colonia, composta da circa una quindicina di gatti, si è stabilizzatasi da circa un anno tra via vittorio Veneto, Via Piave e Via Isonzo«Siamo residenti di lunga data e ci preme portare all'attenzione una situazione che sta deteriorando la qualità della vita dei cittadini. Il motivo riguarda la presenza costante e in aumento di gatti randagi, i quali, non avendo subito la sterilizzazione, prolificano esageratamente determinando, all' interno dei residence e per le suddette strade, rifiuti in aree anche poco sicure sia per i randagi che per noi residenti – aggiunge - Oltre a questo i condomini non gradiscono la loro presenza. I piccoli nati vengono maltrattati, vogliamo trovare una soluzione. Io ne ho già adottati quattro». A tutto questo si aggiunge anche il traffico cittadino, pare infatti che molti gattini siano stati più volte investiti dalle auto. «Un po' di tempo fa abbiamo chiamato la polizia, i vigili, ma ci hanno detto che non era di lora competenza. Ci rendiamo conto che l'amministrazione comunale ha a disposizione risorse limitate e che ci sono altre problematiche da affrontare. Tuttavia riteniamo che il recupero dell'intera area e degli animali, siano di degna importanza per il benessere del centro cittadino nonché per il benessere dei mici in balìa del traffico».Maria e altri residenti del quartiere chiedono un intervento immediato «Consideri che tra non molto si festeggerà Halloween e i gatti neri (numerosi nella zona), come ogni anno, spariranno» dichiara preoccupata. Una situazione che non può essere lasciata al caso ma di cui necessità l'intervento delle autorità competenti per scongiurare ogni tipo di rischio.