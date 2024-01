Appalto CUP Asl Bt: proclamazione sciopero del personale NTA Srl

A seguito della chiusura della fase di raffreddamento con esito negativo tenutasi lo scorso 16 gennaio presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, CGIL, CISL e UIL, unitamente a tutto il personale attualmente impiegato presso l'appalto Asl CUP Bt proclamano per l'intera giornata del 29 gennaio p.v. l'astensione dal lavoro di tutti i dipendenti.Le motivazioni per cui si rende necessario ed urgente ricorrere allo sciopero sono state determinate dall'assoluta assenza di certezze da parte di Asl Bt e di NTA Srl, sulla regolare liquidazione delle spettanze di fine rapporto, ivi compreso il TFR, nonché la mancata contribuzione per i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024. Ai sensi della L. 146/90 nonché della delibera n. 16/375 del 6 ottobre 2016 contenuta nella "Raccolta sistematica degli orientamenti interpretativi di settore della Commissione per la Garanzia dell'attuazione dello sciopero", il personale non è tenuto a garantire prestazioni lavorative valutate come indispensabili, con la conseguenza che lunedì 29 gennaio p.v. non sarà garantita alcuna prestazione presso gli sportelli CUP ASL BAT.Le lavoratrici ed i lavoratori interessati, terranno un presidio di protesta nella stessa giornata dinanzi la sede della Presidenza della Regione Puglia, sita in Bari sul Lungomare Nazario Sauro 33.