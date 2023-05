Apertura straordinaria di Castel del Monte: sabato 13 maggio torna la notte Europea dei Musei

https://cultura.gov.it/

Si invita a consultare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it per visionare gli orari ordinari di apertura dei musei, con biglietto secondo il consueto piano tariffario. Di seguito, la tabella riassuntiva delle aperture straordinarie serali che i luoghi della cultura osserveranno in occasione della Notte Europea dei Musei.

LUOGO DELA CULTURA ORARIO DI APERTURA STRAORDINARIA Castello Svevo di Bari 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30) Museo Nazionale Archeologico di Altamura 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.15) Galleria Nazionale di Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" di Bitonto 19.30- 22.30 (ultimo ingresso 22.00) Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.00) Castel del Monte 18.45-21-45 (Ultimo ingresso 21.00) Parco Archeologico di Monte Sannace 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.15) Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia 20.00-23.00 (Ultimo ingresso ore 22.00) Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia



18.30-21.30 (Ultimo ingresso 21.00) Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.15) Castello Svevo di Trani 19.30.-22.30 (Ultimo ingresso 21.30) Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 20.00-23.00 (con ingressi accompagnati alle 20 e alle 21.30) Parco Archeologico di Siponto 19.00-22.00 (Ultimo ingresso 21.30) Castello di Copertino 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30) "Grottone" di Palazzo Jatta- Ruvo di Puglia 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30)

Nuova opportunità per contemplare, alla luce del tramonto, capolavori pugliesi di incomparabile bellezza.Sabato 13 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, mentre il cielo si colorerà di arancione sfumando via via verso il blu notte, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno eccezionalmente le porte al pubblico.Oltre, quindi, al consueto orario di apertura, i luoghi d'arte afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, saranno veicolo privilegiato di cultura anche dopo il calar del sole, al costo simbolico di 1 Euro.renderanno speciale l'evento giunto quest'anno alla 19esima edizione. La serata sarà, in particolare, occasione per visitare la mostraallestita al, per ammirare l'esposizione temporaneaparte integrante del, dallo scorso 10 maggio, o ancora l'allestimentoal, ma anche semplicemente per apprezzare, in un orario insolito, Castelli, Musei e Parchi archeologici.commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri -intercettando fruitori di solito impegnati negli orari diurni. Anche in questo caso è doveroso ringraziare il personale, sempre disponibile a garantire nuove opportunità di visita del nostro patrimonio artistico».