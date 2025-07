“Aperitivo tra gli Ulivi”: emozioni, sapori e benessere nella magia dell’oliveto Lamacupa con Roberto Donadoni

Tra i rami secolari degli ulivi e il respiro autentico della terra, torna, l'evento ideato e voluto da, titolari dell', giunto alla suastella della serie A e della, sarà il protagonista dell'evento che si terràL'appuntamento è per, a partire dalle ore 19:00, nell'affascinante uliveto di famiglia, dove si fonderannoIl tema di quest'anno,, racconta la volontà di mettere al centro l'olio extravergine di oliva come protagonista di uno stile di vita sano, abbinato ai valori dello sport e dell'equilibrio quotidiano. Non un semplice evento, ma un vero e proprio incontro di anime, passioni e culture, in un luogo che profuma di radici e visione.A guidare il racconto dell'edizione 2025 sarà il giornalista, che condurrà un talk speciale, con ospiti d'eccezione. Tra loro, la Dott.ssa, biologa nutrizionista che parlerà del valore del rigore alimentare e l'importanza dell'olio nella alimentazione, e, come detto, il grande, leggenda del calcio italiano, che condividerà la propria esperienza tra sport, alimentazione e valori e, assaggiatore esperto e Capo Panel, che illustrerà come riconoscere un olio extravergine d'oliva di qualità.Dopo le parole, lo splendido oliveto di Lamacupa, sarà animato dalle preparazioni di, chef di, chef di: l'olio, da ingrediente, diventerà protagonista esaltando materie prime eccellenti e dando vita a esperienze gustative uniche e ricercate. Lo show cooking sarà affidato al, l'arte del latte al, il dessert alla, nei calici i vini delle. La serata sarà animata dalla musica e dalla voce straordinaria dial sax ed accompagnata dai cockail all'olio extra vergine di oliva, pensati appositamente per l'evento da After Bistrot."Aperitivo tra gli Ulivi" è anche solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Il giardino di Gloria, collaborando ad un progetto ,, che ha l'obiettivo di realizzare percorsi sensoriali specifici che mirano al benessere dei ragazzi con disabilità": da esercizi 'yoga' tra gli ulivi Lamacupa, alla conoscenza delle caratteristiche aromatiche e gustative dell'olio extravergine di oliva. In collaborazioni con aziende del territorio, si terranno anche Percorsi di psicomotricità presso la palestra Wellness di Corato e il Centro Sportivo Gran Football che contribuiscono a questo ambizioso progetto.La presentazione ufficiale dell'evento, patrocinato da, si terrà lunedì 28 luglio alle ore 20,00, sempre nell'uliveto della Lamacupa, con una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'e sul canale YouTube di«L'ulivo è casa, è parte di noi, è dove tornare e da dove ripartire» – dichiara Maria Rosa Arbore – «Ogni nostra scelta nasce dall'amore per la terra. Con questa edizione vogliamo affermare che la qualità si può vivere, sentire, gustare, e che il benessere è un percorso fatto di scelte quotidiane, di cura e di bellezza».Un evento che profuma di verità, di legami sinceri, di futuro. Un invito a vivere la Puglia più autentica, là dove la terra si racconta sotto le stelle.I posti sono limitati, per le prenotazioni è disponibile il link seguente https://tinyurl.com/aperitivotragliulivi oppure il numero di telefono 3476563644 (anche whatsapp).