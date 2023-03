Anziano scomparso, ripartite le ricerche sulla Murgia con gli specialisti dei Vigili del fuoco

Ancora nessuna notizia dell'anziano di cui si sono perse le tracce da 24 ore.Alfonso Sessa, si sarebbe allontanato alla ricerca di asparagi il 29 marzo scorso. È in Puglia con amici. La comitiva arriva da Salerno.Sono ore di angoscia per la famiglia del signor Sessa.Al lavoro questa notte in una zona impervia della Murgia tra Andria e Minervino. Attivati dai Carabinieri di Andria con volontari delle Misericordie di Andria e Canosa ed altre associazioni oltre al nucleo cinofilo della Federazione delle Misericordie di Puglia. L'allerta è stata lanciata nel tardo pomeriggio di ieri.Dal momento che le ricerche notturne non hanno dato alcun esito stamattina sono riprese con l'ausilio del nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Barletta. Sul posto ci sono anche i Carabinieri di Minervino Murge.Qualsiasi informazione può essere utile, chi pensa di poter fornire elementi può contattare le forze dell'ordine.