Antonella Santovito e Agostino Paradies nel nuovo Consiglio dell' Ordine dei Dottori Commercialisti della Bat. Alberto Muciaccia è il nuovo presidente

E' Alberto Muciaccia il nuovo presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani. Con lui sono stati eletti componenti del Consiglio gli andriesi Antonella Santovito ed Agostino Paradies.Muciaccia è stato scelto dal 58.16 per cento degli iscritti che nei due giorni di lunedì 21 e martedì 22 febbraio hanno votato per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, dato in linea con l'affluenza rilevata a livello nazionale, visto che le elezioni si sono tenute in contemporanea per tutti i 130 Ordini in Italia. Subentra ad Antonello Soldani che ha portato a termine il numero massimo di mandati consecutivi.Il passaggio di consegne avviene in un momento delicato sia per la categoria professionale, sia per l'economia italiana alle prese con il Pnrr che dovrà consentire, anche grazie al lavoro dei Commercialisti, la ripartenza del sistema Paese.«L'assunzione di responsabilità – sottolinea Alberto Muciaccia subito dopo la chiusura dello spoglio che lo ha portato alla guida dell'Ordine tranese - avviene in un periodo complesso per l'economia del territorio e per la professione del commercialista. Con la pandemia la nostra professione è stata chiamata a produrre uno sforzo importante per supportare la legislazione emergenziale, che non sempre viene adeguatamente riconosciuto e ciò genera malcontento tra i colleghi. Tuttavia, gli eventi dimostrano sempre quanto sia centrale il ruolo del commercialista e quanto potrà esserlo in vista della ripresa economica appena iniziata e che si spera possa essere duratura. In questo tempo l'Ordine che mi onoro di guidare metterà in campo tutte le energie per essere utile ai colleghi e al territorio di riferimento».Risultano eletti componenti del Consiglio, insieme al Presidente Alberto Muciaccia i consiglieri: Lorenzo Chieppa (Barletta), Antonella Santovito (Andria), Maria Beatrice De Candia (Molfetta), Maria Teresa Quinto (Corato), Grazia Dibenedetto (Barletta), Agostino Paradies (Andria), Leo Mastrototaro (Bisceglie), Michele De Chirico (Terlizzi), Maurizio Chieco (Ruvo di Puglia), Michele Antonio Pepe (Canosa di Puglia).Chi è Alberto Muciaccia: 49 anni, padre di due figli, è iscritto all'Ordine dal 1998 (ha quindi 24 anni di iscrizione), professionista della città di Trani, è iscritto anche all'Albo degli avvocati di Trani, Presidente del collegio sindacale di STP Bari s.p.a, già presidente della Fondazione Odcec Trani.