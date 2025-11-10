Antimafia, interdittive a due aziende di allevamento di animali ad Andria

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, ha emanato altre due misure interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende di Andria, operanti nel settore delle coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali L'istruttoria effettuata dagli Organi di Polizia, poi compiutamente valutata nelle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia istituito in Prefettura ed in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha ravvisato nei confronti delle due imprese l'esistenza del rischio di ingerenza mafiosa sulla base di pregnanti circostanze di fatto ed una comprovata contiguità dei familiari dei legali rappresentanti con gruppi anche della criminalità organizzata.È infatti noto, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza univoca e costante in materia, che il nucleo familiare "allargato", unito nella gestione degli "affari" di famiglia, rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dalla criminalità per infiltrarsi nell'economia legale. Il provvedimento interdittivo antimafia è un provvedimento amministrativo cui deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione, costituendo una misura volta alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.