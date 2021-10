"Antichi Sapori" primo ristorante pugliese nella Guida online “50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022”

E' il primo dei ristoranti e trattorie pugliesi nella guida online 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022, uno dei network più famosi (ed influenti), consultabile gratuitamente, firmato da LSDM, Congresso internazionale di cucina d'autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.Ancora una volta "Antichi Sapori" dello chef pluripremiato Pietro Zito tiene alto il buon nome del tacco dello stivale in questa classifica del bon vivre in fatto di cucina dai sapori genuini, piazzandosi al 14° posto. A detta di Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori della Guida, questi luoghi: "rappresentano l'autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, trait d'union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo".E se si guarda alle singole Regioni, l'Emilia Romagna è la più rappresentata nella classifica, con ben 7 trattorie incluse nel ranking. Seguono, a quota 5, Campania e Lazio; Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto con 4; Toscana con 3; Liguria, Sicilia e Trentino Alto Adige con 2, e Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria presenti con un'insegna ciascuna.Mentre sono state rese note le migliori insegne "Low Cost", a breve saranno svelate le classifiche delle categorie "Cucina d'Autore" e "Grandi Ristoranti". Entrambe verranno rivelate, insieme ai Premi speciali, nella cerimonia di premiazione condotta dal conduttore radio-televisivo Federico Quaranta, il 26 ottobre in diretta streaming (sulle pagine Facebook di 50 Top Italy, 50 Top Pizza, Luciano Pignataro Wine Blog e Reporter Gourmet, sul profilo Instagram di 50 Top Italy e sul canale YouTube di 50 Top Pizza - 50 Top Italy). Nell'attesa, "50 Top Italy" annuncerà anche le top 10 "Spin-Off": "I Migliori Etnici", "Le Migliori Bracerie", "I Migliori Format Innovativi", "I Migliori Panini", "I Migliori Sushi" e "I Migliori Ristoranti di Pesce".Ma ecco la classifica completa della categoria Trattorie/Osterie di 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022:1 Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano (RM), Lazio2 Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna3 Villa Rosa – La Casa di Lella, Vico Equense (NA), Campania4 La Brinca, Ne (GE), Liguria5 Ristorante Al Cambio, Bologna, Emilia-Romagna6 L'Osteria della Tana, Asiago (VI), Veneto7 Trattoria Da Burde, Firenze, Toscana8 Lo Stuzzichino, Massa Lubrense (NA), Campania9 Caffè La Crepa, Isola Dovarese (CR), Lombardia10 Al Convento, Cetara (SA), Campania11 Trippa, Milano, Lombardia12 La Piola, Alba (CN), Piemonte13 Luciano Cucina Italiana, Roma, Lazio14 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria (BT), Puglia15 Armidda Trattoria Sarda, Abbasanta (OR), Sardegna16 Armando al Pantheon, Roma, Lazio17 Da Lucio Trattoria, Rimini, Emilia-Romagna18 Osteria Ophis, Offida (AP), Marche19 Trattoria da Amerigo, Savigno (BO), Emilia-Romagna20 Ristorante Consorzio, Torino, Piemonte21 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo22 SantoPalato, Roma, Lazio23 Boivin, Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige24 Gerani Ristorante, Sant'Antonio Abate (NA), Campania25 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI), Lombardia26 I' Ciocio, Suvereto (LI), Toscana27 Ai Due Platani, Parma, Emilia Romagna28 Lokanda Devetak 1870, Savogna d'Isonzo (GO), Friuli-Venezia Giulia29 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI), Veneto30 Corona Trattoria, Palermo, Sicilia31 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli (BO), Emilia-Romagna32 Osteria della Villetta, Palazzolo sull'Oglio (BS), Lombardia33 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD), Veneto34 Osteria Ca' Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige35 Masseria Barbera, Minervino Murge (BT), Puglia36 L'Agave Framura, Framura (SP), Liguria37 Futura Osteria, Monteriggioni (SI), Toscana38 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC), Calabria39 Osteria La Torre, Cherasco (CN), Piemonte40 Taverna Centomani, Potenza, Basilicata41 Trattoria Popolare L'Avvolgibile, Roma, Lazio42 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA), Campania43 Il Capanno, Spoleto (PG), Umbria44 Cibus, Ceglie Messapica (BR), Puglia45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL), Piemonte46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO), Veneto47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso, Molise48 Trattoria Don Ciccio, Bagheria (PA), Sicilia49 Irina Trattoria, Savigno (BO), Emilia-Romagna50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano