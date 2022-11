AndriaMultiservice: sospeso il presidio ma permane lo stato di agitazione

"In questi giorni, dopo il nostro allarme in merito al mancato pagamento delle retribuzioni della Multiservizi del Comune di Andria, abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito alle spettanze da parte sia del Comune che dell'Azienda", lo fa sapere una nota del sindacato USB, federazione Puglia ."È evidente che resta la forte preoccupazione per la condizione generale in cui versa la Multiservice. Per il secondo mese si è proceduto ad un acconto e poi al saldo degli stipendi dei Lavoratori ma è, altrettanto chiaro, che questa situazioneNel mese di Dicembre i Lavoratori hanno diritto, oltre che alla retribuzione, anche al pagamento alla tredicesima mensilità (entro il 20/12) e ci auguriamo di non dover assistere ad altri problemi legati alla liquidità dell'Azienda.Azienda che ricordiamo paga un conto salato legato al dissesto economico/finanziario del Socio Unico (il Comune) è non per incapacità gestionali.Un azienda che offre servizi utili, necessari e a prezzi concorrenziali alla Collettività tutta.Rinnoviamo l'appello alla Sindaca Bruno di convocare il "tavolo" tra Istituzione, Azienda e Parti Sociali cosi da riprenderedella AndriaMultiservice. Lo dobbiamo alla Cittadinanza andriese ed ai Lavoratori che hanno già pagato con forti sacrifici.Resta da parte nostrae nei prossimi giorni, in concerto con Azienda e Amministrazione Comunale, fisseremo il tanto atteso incontro", conclude la nota dell'USB Puglia.