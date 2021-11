Andria tra i 26 comuni del progetto regionale ‘Pedalare, correre, nuotare per viaggiare’

Un obiettivo importante per coniugare turismo e promozione sportiva. Si chiama "Pedalare, correre, nuotare per viaggiare" ed è il progetto sottoscritto da 26 comuni della Puglia, da nord a sud della regione, di tutte le province, per fare squadra in una strategia comune di valorizzazione del territorio. Obiettivo è favorire turismo e crescita economica attraverso lo sport.I Comuni coinvolti sono: Alberobello,, Bari, Bitonto, Castellana Grotte, Castellaneta, Ceglie Messapica, Conversano, Fasano. Gallipoli, Ginosa, Giovinazzo, Laterza, Lecce, Locorotondo, Mattinata, Mola di Bari, Monopoli, Monteroni di Lecce, Monte S. Angelo, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Turi, Vieste.Il protocollo di intesa sarà firmato domani, sabato 27 novembre a Mattinata, alle ore 11.00, in contrada Torre del Porto. Oltre ai sindaci, sarà presente l'assessore regionale allo Sport, Raffaele Piemontese. Per Andria è prevista la presenza del Sindaco Giovanna Bruno, accompagnata da uno dei suoi assessori.Obiettivo del protocollo è promuovere la realizzazione di manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale quali elementi coinvolgenti e trainanti di un turismo ciclistico e di turismo legato alle manifestazioni sportive delle Federazioni coinvolte che si protraggano per tutto l'anno in linea anche con le politiche strategiche del turismo della Regione Puglia.Saranno programmati raduni, meeting e stage di rappresentative nazionali e di squadre di alto livello agonistico con testimonial internazionali in strutture alberghiere convenzionate tramite la Regione Puglia, per promuovere i vari territori attraverso adeguata comunicazione mediatica.L'intento è potenziare una più stretta correlazione tra più territori per l'individuazione di percorsi atti al turismo ciclo-sportivo.I Comuni si impegnano inoltre ad attuare politiche di valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, enogastronomico, artistico e culturale, con il supporto e la collaborazione della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e delle Province di Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, di Costa dei Trulli, dei SAC, delle Pro Loco e delle associazioni socio-culturali del territorio.