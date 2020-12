Andria torna gialla ma c'è un ristorante che decide di non riaprire

Dal 15 dicembre 2020, Andria insieme ad altri 3 comuni della Bat, 2 del barese e 14 della provincia di Foggia è ufficialmente in zona gialla, insieme al resto della Puglia. Una notizia che dovrebbe essere buona per i titolari dei pubblici esercizi anche se c'è chi non la pensa proprio così tanto da fare una scelta contraria: "Retroscena" preferisce non riaprire e annuncia la decisione sui social riscuotendo anche molti complimenti.



«In molti ci state chiedendo se riapriamo il "Retroscena". Purtroppo dobbiamo informarvi che abbiamo deciso di non riaprire il ristorante durante le festività natalizie, restando coerenti con la decisione presa una settimana fa», si legge su Facebook.



E poi anche le ragioni della decisione, una fra tutte l'incertezza. «Ebbene sì, riaprire una attività come la nostra in un periodo così delicato comporta sostenere elevati costi per: sanificare gli ambienti, tamponare con frequenza il personale, reperire le materie prime, preparare l'intera linea del menù e il ripristino della sala! Un locale come il nostro che deve rispettare un certo tipo di qualità, deve riaprire offrendo al cliente gli stessi standard, quindi siamo del parere che bisogna riaprire con certezze, certezze che mancano, garantendo sicurezza. Preferiamo disdire le prenotazioni ricevute per questi giorni anche in virtù di nuove imminenti restrizioni, ma soprattutto perché la curva dei contagi non scende! Crediamo che questo Natale sia giusto trascorrerlo nelle proprie case con il proprio nucleo familiare evitando qualsiasi genere di spostamento! Viviamolo nel pieno rispetto delle persone più deboli e di tutte quelle persone che quotidianamente lottano per la nostra salvezza!