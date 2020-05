Andria, questa sera nel programma "Capitali d'Italia", sul canale Marcopolo

Questa sera, venerdì 1° Maggio, la puntata dedicata alle "Capitali D'Italia", in onda alle ore 21.15 sul canale Marcopolo, al 222 del digitale terrestre, sarà dedicata ad Andria, la città tanto cara a Federico II, anche conosciuta come 'la citta dei tre campanili", ricca di storia, cultura e tesori artistici.Una testimonianza di importanza per Andria, annoverata tra le città più significative d'Italia, che hanno reso grande questo nostro Paese, vuoi per la musica, l'arte, la gastronomia, la scienza o l'innovazione.Il programma è condotto da Paolo Notari ed è famoso per essere un viaggio alla scoperta di ciò che rende grande l'Italia nel mondo.