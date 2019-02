"Andria città che accoglie": le ragioni che ci portano ad essere solidali e pronti all'accoglienza

12 foto manifestazione "Andria città che accoglie"

Tanta gente, malgrado il freddo, ha voluto partecipare ieri sera,alla manifestazione "", rispondendo così all'appello lanciato dalcapogruppo della, che ha promosso questa iniziativa politica "contro la barbarie che avanza", rivolgendo un accorato appello a chi, quando parla di accoglienza, non pensa solo agli immigrati ma non trascura il fatto che si tratti di un valore sui cui si fonda la civiltà."Il passaggio dallo stadio di natura allo stadio di civiltà è questo: l'umanità che accoglie l'altra umanità. Siamo in un momento storico in cui sembra che chi pratichi l'accoglienza su debba nascondere e se ne debba vergognare", sono stati alcuni dei passaggi ripetuti dai numerosi ospiti che hanno preso parte dalla manifestazione, tra questi i"Andria a questo stato di cose non si arrende -hanno commentato i relatori che si sono succeduti nel corso della serata- Noi vogliamo ribaltare e cose e dire che l'accoglienza è la regola, il contrario è l'eccezione".Con Sabino Zinni, promotore dell'iniziativa, hanno tra gli altri portato il loro contributo, moderati dal-dopo i saluti di Michele Emiliano e l- la, coordinatore Migrantes-Liberi;, e l'imprenditoreAl termine è seguito un "Aperitivo conviviale" a cura de La Teranga, la lettura di alcune pagine riferite al tema dell'accoglienza e l'ascolto di "Musica per resistere" a cura di Andriaground."Stamattina -ha quindi aggiunto stamane il consigliere regionale Sabino Zinni, raggiunto dalla nostra redazione, a conclusione della manifestazione- avrei voluto dire due parole sull'uscita indegna del ministro Bussetti. Oppure sulla vittoria simbolica di Mahmood a Sanremo, che dopo Ermal Meta l'anno scorso, è il secondo italiano di origini straniere a vincere il Festival.Tuttavia sento come un dovere urgente ringraziare tutti coloro che ieri sera sono stati con noi nella tenda di "Andria città che accoglie". Quando abbiamo avuto l'idea di organizzare l'evento le remore erano tante visto che in piazza ormai non ci va più nessuno e il tema era di quelli spinosi, ma poi ha vinto l'imperativo morale di mobilitarsi e fare qualcosa.Vedere allora la tenda gremita è stato bello proprio per questo, perché è stata la dimostrazione che quell'imperativo morale - quello di stare dalla parte di chi accoglie, italiani o stranieri che siano - lo sentono ancora in molti, a dispetto di tutto e nonostante quello che vogliono farci credere.E poi, diciamocelo, è stato bello anche perché l'aperitivo preparato dai ragazzi de La Teranga era buonissimo. Ancora grazie a tutti e, visto che rimanere coerenti con se stessi paga, avanti così!", ha quindi concluso il consigliere regionale Sabino Zinni.