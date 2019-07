“Andria Bene in Comune”, si riparte dalle idee innovative dei giovani imprenditori andriesi

Ieri sera, giovedì 11 luglio, nella piazza più rappresentativa di Andria, piazza Catuma, si è svolta la manifestazione", evento incentrato su due incontri finalizzati a spiegare quali potrebbero essere gli aspetti da mettere, appunto, in comune per lo sviluppo e quindi per il bene del nostro paese.Ad introdurre la serata, presentati da, sono intervenuti tre ragazzi, i quali hanno spiegato, le proprie esperienze imprenditoriali e il loro coraggio per non aver rinunciato alle proprie radici ma di essersi reinventati, mettendo a frutto idee completamente innovative.Si tratta disocietà andriese specializzata in oggettistica di bamboo, diideatore di una ciclocucina con cui fare escursionismo enogastronomico ad impatto zero e direte di associazioni promotrici di un concorso di progetti di rigenerazione pensato per le scuole, la quale invece, ha spiegato l'importanza del volontariato per migliorare concretamente il futuro della comunità.La prima parte dell'incontro è terminata con un break, ovvero con una piacevole degustazione offerta, proprio dai ragazzi de "iBicipedi". Subito dopo, la manifestazione è ripresa, ma questa volta con uno sguardo "politico". Infatti, sono intervenuti due amministratori locali, gli assessoridi Brindisi edi Ruvo di Puglia.Entrambi, hanno spiegato la loro esperienza assessorile e di quanto sia importante creare rete tra i cittadini, le istituzioni e la politica; infatti Roberto Covolo, ha sottolineato che nonostante le difficoltà politiche, sia riuscito a mettere in pratica una serie di iniziative giovanili, come quella dvolta a rivitalizzare il patrimonio pubblico sottoutilizzato e a "riattivare" i giovani pugliesi, per rispondere alle esigenze delle comunità locali.Tale iniziativa è stata fortemente sostenuta dal consigliere regionale nonché capogruppo, dellache così commenta: "Questa manifestazione nasce in continuità con delle iniziative svolte negli anni scorsi, la cosiddetta "festa del ritorno", ovvero festeggiare chi ritorna nel nostro paese, dopo aver studiato o lavorato fuori un anno. Pertanto, in questa occasione, abbiamo voluto parlare delle esperienze positive di chi in questo territorio ci crede e riesce a rimanerci con delle esperienze anche imprenditoriali o innovative virtuose. Infatti, a questa esperienza che rinviene già da due anni fa, si aggiunge, un gruppo di lavoro di giovani molto promettenti e attivi che intende ripartire da questo slogan– continua – "Le tre parole iniziano con le prime lettere dell'alfabeto A,B,C, per mettere a frutto quelli che sono i beni in comune, ossia alcuni luoghi fisici abbandonati come lormai in disuso oppure ilche è stato inaugurato dalla passata amministrazione ma mai messo in essere;cioè al bene della città che è un bene che riguarda non soltanto i singoli cittadini ma l'intera comunità.Questo bene in comune dei cittadini diventa anche un bene nel comune, luogo fisico,c'è tutto questo lavoro, già fatto e vuole essere promosso nei confronti di altri, è un lavoro in corso ed è un circuito aperto al contributo di tutti quelli che vogliono credere in "Andria Bene in Comune". Io sono molto attento al lavoro svolto da questi giovani: sarò pronto a spalleggiarli in tutte le manifestazioni che vorranno fare e soprattutto per tutto il percorso che dovranno compiere per il bene di questa città, ma loro devono essere i protagonisti di questo percorso.Per quanto concerne lecredo che il centro-sinistra, debba fare unperché questo accada. Ilper comporre un quadro che rappresenti altro rispetto ai partiti tradizionali; è vero non si può prescindere da loro ma c'è anche la necessità di andare oltre gli stessi". – conclude il consigliere, Sabino Zinni.La serata è quindi terminata con un aperitivo offerto, questa volta, dalla "