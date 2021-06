Andria Bene in Comune diventa un’associazione politico-culturale

Presidente: Agostino Ciciriello

Vice Presidente: Valeria Fucci

Segretario: Andrea Colasuonno

Tesoriera: Alessandra Santoro

Dopo le molteplici iniziative realizzate sul territorio negli ultimi due anni e la presentazione di una lista alle scorse elezioni comunali, ieri "Andria Bene in Comune" si è costituita formalmente come associazione politico-culturale presso lo studio del Notaio, nonché promotore del movimento civico, Sabino Zinni. L'associazione nasce con lo scopo di stimolare la partecipazione e l'attivismo politico dei cittadini, ovvero riunire e coordinare, gruppi e singoli che si riconoscano in essa, nei suoi valori, nel percorso intrapreso e nel confronto come metodo politico.Nell'ambito della sua attività politico-culturale, "Andria Bene in Comune" potrà realizzare manifestazioni, concerti, spettacoli teatrali, attività formative, convegni, dibattiti, seminari, ricerche e sondaggi di ogni tipo, nonché sviluppare idee e progettualità utili al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Contestualmente alla costituzione dell'associazione, inoltre, sono state conferite anche le relative cariche sociali del Coordinamento Politico:Hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo anche Antonio Leonetti, Giuseppe Casamassima e Nicola Tortora in qualità di consiglieri e Rosa Sgaramella in qualità di coordinatrice organizzativa. Inoltre, entreranno a fare parte del Coordinamento Politico in qualità di consiglieri anche gli Assessori e i Consiglieri Comunali di "Andria Bene in Comune" in carica nell'attuale Amministrazione comunale.«Abbiamo cominciato questo percorso quando la nostra città era in ginocchio – ha commentato il Presidente Agostino Ciciriello – ma abbiamo sempre creduto che le nostre idee e il nostro metodo politico avrebbero trovato terreno fertile in questa comunità. Attraverso la partecipazione ed il dialogo siamo riusciti a fare in modo che un gruppo eterogeneo di cittadini diventasse una proposta politica riconoscibile e credibile per Andria. Ed il 10% degli elettori andriesi hanno creduto in noi alle scorse elezioni. Ora non ci resta che continuare il percorso che abbiamo tracciato per ripagare la fiducia che gli andriesi hanno riposto in noi, continuando ad investire nei giovani per costruire la futura classe dirigente della nostra città. Un ringraziamento particolare va a Sabino Zinni che, dal primo momento, ha creduto in questo progetto, sostenendolo con passione, impegno ed entusiasmo».Nei prossimi giorni partirà la campagna di tesseramento all'associazione politico-culturale "Andria Bene in Comune", alla quale potranno aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni di età e senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, al luogo o paese di origine, aspetto fisico, razza, origine etnica, lingua, disabilità, età, opinione politica o di qualsiasi altra natura, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, istruzione, stato civile e di famiglia, condizione o situazione economica.