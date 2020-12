Andria arancione, ristori per i pubblici esercizi pari al 5% del fatturato 2019

Il 5% del volume d'affari del 2019. A tanto ammonterà il ristoro per i pubblici esercizi che rientrano nella zona arancione della Puglia, ovvero i 20 Comuni indicati nell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il 7 dicembre scorso.In Regione si è svolta una riunione nel pomeriggio, alla presenza delle associazioni di categoria, promossa dal consigliere regionale Filippo Caracciolo, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale, a cui ha partecipato il capo di gabinetto del Presidente, Michele Emiliano, Claudio Michele Stefanazzi. Sarà l'Agenzia delle Entrate che fornirà alla Camera di Commercio di Bari i dati necessari all'erogazione dei ristori.I tempi saranno brevi, stando a quanto emerso durante l'incontro. Gli interessati dovranno far pervenire le richieste alla Camera di Commercio di Bari secondo modalità che a stretto giro saranno individuate e comunicate ai titolari dei pubblici esercizi dei Comuni pugliesi interessati dalle restrizioni della zona arancione della Puglia.Hanno partecipato al tavolo i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti tra i quali il vice presidente nazionale della Confcommercioe il direttore della Confcommercio Bari-Batche si dicono "soddisfatti del risultato raggiunto al tavolo regionale, così i titolari di bar e ristoranti, e più in generale del settore food di questi 20 Comuni pugliesi, alcuni della Bat e altri del foggiano e della provincia di Bari, possono ricominciare a respirare dopo l'apnea di questi giorni e più in generale le difficoltà complessive che vivono da marzo scorso". In rappresentanza della Confcommercio di Andria il presidente